【新冠肺炎】７８歲私家醫生確診，曾到１０間院舍應診

《經濟通通訊社１０日專訊》衛生防護中心公布，本港今日新增６９宗新型冠狀病毒確診個

案，為連續第８日病例回落至雙位數字，其中一名７８歲私家醫生（編號４０９９）確診，潛伏

期及傳染期曾到１０間院舍應診。另有２０多至３０宗初步確診。

該名私家醫生居於屯門康德花園，專到老人院診症，他於８月５日開始發病，在傳染期曾經

到聖雅各福群會位於安泰邨的兩間復康中心診症，分別是「悅明居」及「忻明居」，而在潛伏期

亦到過多間老人院診症，包括沙田佳景護老院、沙田柔濟安老院、大埔康和護老院、何文田永安

護老中心、葵涌松濤護老中心、深水埗樂順護老院、旺角木蘭護老院，以及新填地街唯愛護老院

，防護中心會為院友及員工進行病毒檢測。



＊新增病例降幅緩慢＊



其他知道源頭的個案中，葵涌貨櫃碼頭再有一名職員確診，群組累計８人染疫。早前初步確

診的啟業老人院院友亦確診。另外，醫管局指，蝴蝶灣洗衣房一名４６歲外判男工人，上周六因

喉嚨痛到屯門醫院求診，昨日交樣本後初步確診。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，現時新增病例數字下降得較緩慢，涉及多個原因，

其中一個原因是社區仍然有很多隱型傳播者未被找出，此外若果市民不保持社交距離，亦會擴大

傳播，因此市民仍要保持警覺。（ｃｌ）

