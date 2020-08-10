【企業盈警】國美零售（００４９３）料中期虧損最多３０億人幣

《經濟通通訊社１０日專訊》國美零售（００４９３）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損介乎２５億至３０億元（人民幣．下同），比去年同期虧損３﹒８億元有所擴大。

該集團指，期內新型冠狀病毒爆發令電器業務受到影響，在疫情嚴重的第一季度，電器銷售

收入同比下滑約６０％，而第二季度借助線上直播等方式獲得快速回升，同比下滑大幅縮窄至約

１６％，預期上半年電器銷售收入比去年同期下滑約４０％。該集團指，期內完成各類主題的多

場直播，累計觀看人次過億，其中４場超級直播累計銷售額約２５億元。因大家電的銷售受疫情

影響較大，導致期內綜合毛利率約１０％，然而，隨著疫情逐步緩和以及各地刺激拉動消費趨勢

，綜合毛利率於第二季度已呈逐月回升趨勢。此外，由於租金、薪酬及其他營銷費用的減少，該

集團經營費用比去年同期減少超過２５％。

該集團指，社群＋國美ＡＰＰ的ＧＭＶ比去年同期預期增長超過７０％，社群數量增長超過

４０％，達到２０萬以上，觸達用戶增長超過６５％，至逾６６００萬名，下單轉化率同比提升

逾１﹒５倍，而在４、５月引入京東及拼多多作為戰略夥伴後，該集團在該等電商平台的ＧＭＶ

預期增長超過１００倍。

另外，該集團於期內全額償付本金總額４﹒６６億美元的海外債券後，仍保持資金充裕，於

６月底現金及現金等價物預期將超過１００億元。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

