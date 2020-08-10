《經濟通通訊社１０日專訊》中國通商集團（０１７１９）公布，預期截至６月３０日止中
期虧損不少於約１０００萬元，去年同期純利約１４００萬元。
該集團指，虧損主因２０１９冠狀病毒病疫情爆發並廣泛蔓延，儘管竭力將疫情對其營運影
響盡量減至最低，惟營運及財務業績仍受到不利影響，故整體集裝箱吞吐量減少，導致碼頭服務
業務收入及毛利減少外，獲授有關支持沙洋港毗鄰物流中心發展之政府資助減少，以及投資物業
公平值虧損所致。
該集團預期於本月末前公布業績。（ｗｈ）
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10/08/2020 08:12
【企業盈警】中國通商（０１７１９）料中期蝕不少於１０００萬元
《經濟通通訊社１０日專訊》中國通商集團（０１７１９）公布，預期截至６月３０日止中
期虧損不少於約１０００萬元，去年同期純利約１４００萬元。
該集團指，虧損主因２０１９冠狀病毒病疫情爆發並廣泛蔓延，儘管竭力將疫情對其營運影
響盡量減至最低，惟營運及財務業績仍受到不利影響，故整體集裝箱吞吐量減少，導致碼頭服務
業務收入及毛利減少外，獲授有關支持沙洋港毗鄰物流中心發展之政府資助減少，以及投資物業
公平值虧損所致。
該集團預期於本月末前公布業績。（ｗｈ）
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