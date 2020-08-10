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10/08/2020 08:11

【企業盈喜】巨濤（０３３０３）料中期虧轉賺最多３０００萬人幣

　　《經濟通通訊社１０日專訊》巨濤海洋石油服務（０３３０３）公布，預期截至６月３０日
止中期溢利將介乎約１０００萬元（人民幣．下同）至３０００萬元之間，而去年同期虧損約
３２７２萬元。
　　該集團指，錄得溢利主因內地北方蓬萊建造場地的工作量較去年同期有較大幅增加。
　　該集團將適時公布業績。（ｗｈ）

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