【企業盈警】ＧＨＷ（０９９３３）料中期盈轉蝕最多１００萬人幣

《經濟通通訊社１０日專訊》ＧＨＷ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（０９９３３）公布，
預計截至６月３０日止中期虧損不超過１００萬元人民幣，去年同期溢利約１７００萬元人民幣
。
該集團指，虧損主因爆發新冠肺炎，導致聚氨酯材料及精細化學品業務所得收益減少，超過
動物營養化學品產品收益的增幅，而動物營養化學品本地及海外銷量增加，導致銷售及分銷開支
增加，加上銀行及其他借款增加導致融資成本增加。
該集團於本月公布業績。（ｗｈ）
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