【企業盈警】國微控股（２２３９）料中期虧損擴至最多七百萬美元

《經濟通通訊社１０日專訊》國微控股（０２２３９）公布，預期截至６月３０日止中期虧
損不超過７００萬美元，去年同期虧損約２６０萬美元。
該集團指，虧損增加主因通過子公司和被投資公司在電子設計自動化業務的持續投資以及研
發支出的增加，其均需要大量的資本投入，而有關支出符合該集團將資源集中用於ＥＤＡ業務的
發展戰略。
該集團將根據上市規則適時公布業績。（ｗｈ）
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