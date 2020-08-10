【企業盈警】幸福控股（００２６０）料中期虧損擴大至２億元

《經濟通通訊社１０日專訊》幸福控股（００２６０）公布，繼早前發盈利警告後，預計截
至６月３０日止中期虧損約２億元，比去年同期虧損約７３００萬元有所擴大。
該集團指，虧損淨額進一步增加主因就福建省福清市之土地開發項目的資產減值虧損。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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