【企業盈警】東光化工（０１７０２）料中期純利減５０％

《經濟通通訊社１０日專訊》東光化工（０１７０２）公布，預期截至６月３０日止中期純

利將較去年同期減少約５０％，至約５６５０萬元人民幣。

該集團指，純利減少主因總體毛利及毛利率下跌，受累於銷售主要產品如尿素及甲醇所得收

入減少，因為有關產品的平均售價下跌。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

