《日入而息》黎智英及壹傳媒高層被捕，外交部制裁１１名美方人士

《今天重點》﹡壹傳媒（００２８２）多名高層涉串謀欺詐，疑因違規經營公司秘書服務；

逾百警員進入壹傳媒總部調查，員工獲通知暫不要上班；據報警方拘捕黎智

英及次子黎耀恩，涉違反國安法；警方被指翻閱壹傳媒記者文件，黎智英稱

煮到埋嚟就食；警方表示有被捕人辦公室位於編採部，必須情況下要搜查；

持搜查令進入壹傳媒總部，不會搜查編採部；根據過往經驗選擇可進入封鎖

區採訪之傳媒機構；警方今拘捕至少７人，涉勾結外國勢力危害國家安全

﹡外交部宣布制裁１１名美方人士，港府表示全力支持

﹡傳人大常委或以原班議員延任，４名ＤＱ議員可留低

﹡本港新增６９宗確診，２２宗病源不明

﹡澳門政府將於本周三恢復珠海居民旅遊簽注來澳



《即日市況》﹡騰訊再瀉挫近５％，港股跌１５４點收２４３７７，科指挫２１０點



《深滬股市》﹡ＣＰＩ三個月高，滬綜指收升０﹒７５％欲攻三千四



《美元匯價》﹡美匯短線整固，整體於９２﹒５０至９４上落；歐元最新報１﹒１７４８

╱５０，日圓最新報１０６﹒１５╱１９



《公司業績》﹡希慎（０００１４）上半年盈轉虧２６﹒２６億，派中期息２７仙；希慎去

年商舖營業額跌１０％，寫字樓租金收入跌０﹒２％

﹡中升（００８８１）上半年純利按年升１０％至２３億元人民幣，不派息

﹡創業集團（０２２２１）全年虧損擴大至２﹒９６億元，不派息

﹡晨訊科技（０２０００）７月收入按年升２０％至約１﹒２７億元

﹡協合新能源（００１８２）中期純利按年跌５％，不派中期息

﹡遠大醫藥（００５１２）中期純利按年升３１﹒４％，不派息

﹡國泰君安國際（０１７８８）中期純利按年跌５﹒２％，中期息３﹒４仙



《公司資訊》﹡希慎（０００１４）料零售市道將持續受壓，上半年減租幅度與去年下半年

相若

﹡中石化表示文２３儲氣庫增加注氣量保證冬季供氣

﹡中地乳業（０１４９２）附屬向沂南中地牧業增資，持股攤薄至６８％

﹡中國綠寶（０６１８３）訂備忘錄收購物聯網平台

﹡巨星醫療（０２３９３）增持上海安百達集團股權至１００％

﹡宏利香港上半年核心盈利升８％，年度化保費等值銷售額升５％

﹡英恆科技（０１７６０）獲得北汽新能源ＡＶＰ量產項目

﹡國銀租賃（０１６０６）出售５架飛機予建信金融租賃

﹡壹傳媒（００２８２）多名高層涉串謀欺詐，疑因違規經營公司秘書服務

﹡港交所（００３８８）總法律顧問馬穎欣年底離任

﹡新力控股集團（０２１０３）７月合同銷售金額８５﹒６億元人民幣

﹡友佳國際（０２３９８）首７個月銷售額按年跌１８％

﹡港鐵（０００６６）羅淦華獲財庫局局長許正宇委任為其替任董事

﹡佳源國際（０２７６８）７月合同銷售金額按年升約２５％至２２億元人幣

﹡李嘉誠及李澤鉅再增持長實（０１１１３）８０萬股股份，涉資３３０９萬

﹡寶勝國際（３８１３）７月綜合經營收益淨額按年升０﹒８％

﹡龍光集團（０３３８０）７月份合約銷售額按年增長２０﹒１５％



《國企紅籌》﹡中國建材（０３３２３）與附屬天山水泥訂示意性重組協議



《神州民企》﹡騰訊（００７００）全資收購深圳納實大數據技術公司；騰訊投資的貝殼控

股擬赴美ＩＰＯ，籌資約２０億美元



《中國要聞》﹡內地７月ＣＰＩ升至２﹒７％，高於預期

﹡內地７月ＰＰＩ同比跌幅收窄至２﹒４％，優於預期

﹡統計局表示７月ＰＰＩ環比漲幅持平，汽車製造業轉漲；天氣影響下７月

ＣＰＩ環比轉漲，同比漲幅擴

﹡東北製藥表示控股股東之一致行動人籌劃部分要約收購

﹡蘇寧易購８１８全面啟動，「貓寧聯採」三年達１０００億

﹡人行表示辦「花唄」業務的貸款公司擬恢復報送信貸信息；人行１００億逆

回購利率持平，淨投放１００億

﹡祁連山非法開採案掀官場風暴，海西常委梁彥國被免職

﹡國資委表示下半年力爭央企效益實現正增長

﹡上期所姜岩稱將加快推出航運指數等衍生品

﹡中原地產表示上海新房成交環比下滑，但仍有韌性

﹡中鋁劉建平稱鋁鋅期貨助力有效規避價格波動風險

﹡滬深融資餘額減少９０﹒４億人幣，１０日以來首降

﹡中國金屬協會表示上半年十種有色金屬產量增加２﹒９％

﹡地方債發行再迎高峰，料全年專項債撬６萬億基建投資

﹡國開行完成國內首次金融債券做市支持雙方向操作

﹡中國駐加國使館表示堅決反對「五眼聯盟」玩弄雙重標準

﹡公開新疆男模被囚禁短片，中方斥ＢＢＣ製造假新聞

﹡字節跳動否認ＴｉｋＴｏｋ擁７億中國用戶數據私隱

﹡微軟稱堅定為中國用戶提供服務，未回應條款爭議

﹡小鵬汽車遞交赴美ＩＰＯ文件，上半年淨虧損８億人幣

﹡天津市與拼多多戰略合作，加速構建消費國內大循環

﹡貝殼找房落實在美上市細節，集資約２０億美元

﹡華住酒店最快９月來港第二上市，集資１０億美元

﹡搜狐第二季按美國準則扭虧錄純利８００萬美元

﹡搜狗次季轉虧９００萬美元，輸入法ＤＡＵ同比增６％

﹡煤炭交易中心表示近期社會用電需求升，煤價格止跌回升

﹡中國外交部宣布制裁１１名美方人士

﹡外交部表示中美有必要開展坦承有效溝通對話管控分歧；「五眼聯盟」對香

港推遲選舉做政治化解讀

﹡上海外商投資條例徵求意見，擬允許外商資金自由流動

﹡財富世界５００強：中石化列第二，國家電網升至第三

﹡暴風集團表示仍未能披露２０１９年業績，或被終止上市

﹡多地出台門票減免政策，跨省周邊遊恢復至去年九成

﹡回應食品包裝含毒物質報道，麥當勞中國表示「ＮＯ」

﹡財政部表示上半年全國社保基金收入同比降１５﹒３％



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒５％，蔡英文會晤美國衛生部長



《其他消息》﹡傳人大常委或以原班議員延任，４名ＤＱ議員可留低

﹡傳北京將允許被ＤＱ的香港民主派議員臨時延長任期

﹡葉國謙料人大常委會將容許全體立法會議員延任一年

﹡金管局１００億元人民幣日間回購協議流動性安排接近用盡；金管局料未來

商業層面對金融科技需求大增，為港初創企業帶來機會

﹡投資推廣署啟動全球Ｆａｓｔ Ｔｒａｃｋ計劃推動金融科技發展

﹡顧委會期望港台主動通報受公眾關注投訴個案

﹡報道指公務員合作社重建補地價擬減半，爭取加快上馬

﹡大灣區航空公司申請成為香港第五間客運航空公司

﹡深股通額度全日流走２﹒４億元；滬股通額度全日用２５﹒２億元，陸股通

淨流入７３７萬

﹡港澳執業律師可試點大灣區執業，民事和商業案件為主

﹡ＷｅＬａｂ Ｂａｎｋ開業不足十天，申請開戶已破萬

﹡汀九洋房地物業招標出售，意向價１﹒６億元

﹡仲量聯行表示遷離核心區需求主導寫字樓租賃市場



《國安立法》﹡記協表示警方壹傳媒大樓翻閱採訪資料，製造白色恐怖

﹡梁振英稱壹傳媒大樓不是法外之地及外國租界

﹡逾百警員進入壹傳媒總部調查，員工獲通知暫不要上班

﹡劉兆佳料美國制裁名單未完，不排除再有人被制裁

﹡據報警方拘捕黎智英及次子黎耀恩，涉違反國安法

﹡證監會表示注視制裁措施對金融市場之影響

﹡警方表示有被捕人辦公室位於編採部，必須情況下要搜查；持搜查令進入壹

傳媒總部，不會搜查編採部；根據過往經驗選擇可進入封鎖區採訪之傳媒機

構；警方今拘捕至少７人，涉勾結外國勢力危害國家安全

﹡警方被指翻閱壹傳媒記者文件，黎智英稱煮到埋嚟就食

﹡報道指香港銀行正就美國制裁加強對客戶審查

﹡瑞士公投決定限制企業在港營商，瑞銀瑞信或受影響

﹡被捕人數增至最少９人，包括前學民思潮成員李宗澤

﹡外交部宣布制裁１１名美方人士，港府表示全力支持



《新冠肺炎》﹡本港新增６９宗確診，２２宗病源不明

﹡屯門兆康苑９４歲男確診者不治，累計５５人病逝

﹡７８歲私家醫生確診，曾到１０間院舍應診

﹡醫管局研究改裝亞博館２號館，可再增加４００張病床

﹡宏利香港料當疫情穩定，銷售將迅速恢復

﹡陳肇始料５００萬市民參與全民檢測，惟細節尚待敲定

﹡廣華醫院再多２人初步確診，其中一人３次檢測始發現

﹡運輸署表示明日起病毒檢測擴展至渡輪、鐵路及電車僱員

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