《運籌帷幄－梁業豪》未來數天須留意甚麼？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則分別屬於偏好和偏淡。昨天（１０日）港股甫開前即見淡友大戶發力進攻，但好友很快便

站穩陣腳，並曾一度輕微倒升。其後市況反覆橫行，走勢偏軟，交投回降。然而，跌勢是否就此

告終，看來危險仍在。筆者依然認為，本周五（１４日）收市前淡友大戶仍有機會再下一城。本

欄認為，好友不會，亦不宜於當前利淡的投資氣候中，強行於未來數個交易日內急攻。

大家於現階段應多留意大市於低位的承接力，以及沽售壓力會否逐漸減弱。最理想者，為於

本周末前港股成攻升越前跌浪底和前升浪頂，為下周回升的市況打好基礎。此外，近日科技股呈

現累積了巨大升幅後的正常回吐；但因中長期後市仍可看好，投資者可候低吸納強勢實力股，但

現階段應給多一點耐性。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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