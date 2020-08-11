《缸邊隨筆－石鏡泉》內循環

《缸邊隨筆》今年５月，習近平提出，在今後一個時期，中國的經濟發展要以國內大循環為

主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局。甚麼是內循環？



黃奇帆（何許人也？見文末）與郎咸平日前出席了個電視台論壇，黃奇帆介紹了甚麼是內循

環，為甚麼是雙循環？



有以為內循環就是單純的搞內需、搞計劃經濟，發布票、肉票去刺激這個內需，但黃奇帆說

不是，他講：



我們經過了４０年的改革開放，我們中國的經濟已經成了世界第二大的綜合經濟體，中國的

進出口貿易量也成了世界第一大的一個進出口貿易量，中國的經濟已經全方位地融入了世界經濟

，那麼我們政府加大內循環的戰略是在開放條件下進行的內循環，是通過內循環的支撐，使中國

有更高的高度、更深的深度、更廣的廣度，對世界進行開放，所以它是一個以國內大循環為主體

、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。一個雙循環的理論。



＊五坐標形成內需體系＊



黃奇帆認為，要有五個坐標來形成個內需體系。



第一坐標：微觀經濟單位。



第一個，內需的第一動力當然是微觀的經濟單位。各種民營企業、國有企業、各種企業單位

。用一個統計指標來衡量的話，如果每年產生了１萬多億利潤或者３萬億、５萬億利潤滾入了它

的淨資產，那麼中國微觀各類企業的總資本、淨資本每年每年是在增長。如果每年的利潤不滾入

這個淨資本，而且淨資本還每年每年有所下降，那就說明這些企業可能出現了危機、出現了困難

、出現了破產、壞帳，甚至出現了對前景看不清楚、不再投資、甚至抽走資金、轉到別的方位上

去。所以完整的市場體系，首先就是有良好的經濟預期，微觀的企事業單位對經濟前景看好，每

年都在追加投資，不是追加貸款資產。



黃奇帆謂，此中要做好下述。



一、要切實減輕企業的稅費負擔，降成本；



二、採取措施，解決民營企業融資難、融資貴的問題；



三、要營造公平的營商環境，競爭中性，同等國民待遇；



四、完善政策的執行方式，加強產權的保護；



五、構建親清新型的政商關係；政府部門各級幹部對企業要廉潔，不能營私舞弊、貪污腐敗

，這個是個清潔的「清」，清商。要滿腔熱情地幫助企業解決困難，這是親切的「親」。



第二坐標：要素市場。



黃奇帆：第二個坐標就是要素市場。通過供給側結構性改革，使得要素市場的資源優化配置

，能夠由市場配置到位、能夠發育得良好、暢通地流動。那怎麼做呢？中央在今年３月３０日發

了文件，關於進一步推動要素市場發展的改革措施，這個措施就把這五大要素市場、各種資本市

場、要素市場怎麼發展講得非常明白。第三塊，一個地方內需也好，內循環要起來，最重要的就

是消費對象。



第三坐標：消費對象。



黃奇帆：第三坐標是要以老百姓的消費能力為基礎。內需的主體就是中國的１４億老百姓。

這１４億老百姓裏差不多有４億中等收入群體。在城市裏工作的、相對生活條件好的一批人，還

有６億人均月收入也就在１０００塊左右，主要是農村加上一些中西部小城市裏的一些群體。這

４億加６億是我們主要的消費群體。他們的消費能力提高，也是一個很重要的內循環的基礎。



第四坐標：有為政府。



黃奇帆：第四個就是內循環需要靠政府更好的服務，政府對市場有兩種作用。



第一、政府在維持市場的秩序，利用政府的法制賦予的權力，維持市場的秩序，使市場更好

地運行。



第二、政府的採購產生公共消費，政府的投資產生投資拉動。那麼政府的採購或者投資要用

四兩撥千斤的辦法投在要害上，投資要有槓桿效應，採購要有聯動效應，那麼這個事情做得好，

也是市場重要的內需的一個保證。



政府要怎投資，要怎做才可產生大拉動力？



黃奇帆計了這個數：



政府應該投資老百姓或民間企業，甚至國有企業無法投資的那些項目。比如說政府花

１０００億造了幾十個醫院，那麼每個醫院如果花了２０多億，那麼這個醫院產生的營業額

７０％是國內生產總值。一個醫院如果有１００億營業額，那麼國內生產總值有７０億。但是一

個工廠如果１００億營業額，國內生產總值最多３０％，因為它大量的原材料進來抵扣掉了。也

就是說政府在投入的時候，投入在教育、衛生、文化、社會、養老、醫療等這些公共服務上面，

它投入以後的國內生產總值的產生更大。



如地方政府在發工資各方面平衡了以後如果有５００億可以投資，它是可以做出選擇的。你

可以去投資高速公路、也可以去投資一些工廠、也可以投資其他的一些基礎設施，但是這些東西

其實是可以通過ＰＰＰ（政府和社會資本合作）讓民間來投資公共設施的項目。所以凡是民間可

以投資的，政府就應該倡導，讓出大道讓民間去投。



地方政府再增投資，會否負債過重？黃奇帆如是解釋：



不管是中國的地方政府還是中央政府，現在全部負債，是１００萬億國內生產總值的５０％

左右，大大地低於國際的政府負債。國際有個標準，一般要求低於７０％，我們在５０％左右，

所以我們是低的。美國政府現在１３０％了，是債務比較重的。同時，中國地方政府投資，它有

土地儲備，外國政府沒有土地資源的，純粹稅收。土地會升值，升值以後，它可以收回投資的成

本，實現平衡。在這個意義上講，我們中國地方政府的負擔也還過得去。



做好這個之後，就要考慮去做第五個坐標，雙循環格局，明天再談。



從黃奇帆的解說中，說明兩點：



（１）凡是民間可以投資者，政府就應該倡導、鼓勵、支持，這可以說是國不進，民進吧！



（２）土地資源，在解決地方債務，支援投資，仍佔重要地位。



黃奇帆是誰？重慶市原市長、十二屆全國人大財經委副主任委員、中國國際經濟交流中心副

理事長。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）



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