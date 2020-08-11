騰訊反彈逾３％，港股逼近二萬五關，半日升５８５點收２４９６２

《經濟通通訊社１１日專訊》中美角力升溫，昨日中方以制裁１１名美國人士的行動回應早

前美方制裁１１位中港官員，惟消息似乎未為市場帶來負面情緒。隔晚美股指數普升，而Ａ股今

早亦上漲，帶動港股今早高開２８４點至２４６６２點，其後走勢保持平穩，未幾更升至２４９

８５點半日高位，惟恆指於２５０００遇阻力略回吐，半日收市前於２４９５０點水平徘徊。最

終恆指早市收報２４９６２，升５８５點或升２﹒４０％，主板成交７２２﹒３７億元。國企指

數報１０２１７，升２２６點或升２﹒２７％。恆生科技指數報７１９９，上升２３點或０﹒３

３％。

Ａ股指數造好，上證綜合指數報３３９０，升１１點或升０﹒３３％，成交２９６３﹒３３

億元人民幣。深證成份指數報１３６９２，升３５點或升０﹒２６％，成交３５９８﹒８７億元

人民幣。

藍籌股方面，表現最佳為賭股金沙（０１９２８）領升７％，報３２﹒１元。重磅藍籌股方

面亦普揚，中移動（００９４１）升上３﹒１９％，報５６﹒５５元；騰訊（００７００）公布

業績前夕，半日反彈３﹒１９％，報５１８元；友邦（０１２９９）升２﹒８９％，報７２﹒９

元；匯控（００００５）彈上２﹒５７％，報３３﹒９５元；港交所（００３８８）升０﹒７５

％，報３７６﹒８元；



＊澳門恢復珠海居民來澳旅遊簽註，金沙升７％領跑大市＊



澳門社會文化司司長歐陽瑜於疫情例行記者會上宣布，內地當局將恢復珠海居民來澳旅

遊簽註，包括團體遊和個人遊，濠賭股齊揚。除了帶金沙領跑外，其他賭股如銀娛（０００２７

）升４﹒８５％，報５９﹒４５元；新濠國際（００２００）揚４﹒３１％，報１６﹒４６元；

澳博（００８８０）升５﹒２７％，報１０﹒１８元；永利澳門（０１１２８）升５﹒７４％，

報１４﹒３６元；美高梅（０２２８２）揚高４﹒８７％，報１０﹒３４元。

中國上月生產者物價指數造好顯示原料需求正增加，加上華府有望就新一輪刺激經濟計

劃達成協議，油價周一（１０日）高收，帶動今日油股齊漲。「三桶油」齊升，中海油（００８

８３）升３﹒２９％，報８﹒７９元；中石油（００８５７）升２﹒２４％，報２﹒７４元；中

石化（００３８６）揚２﹒０５％，報３﹒４８元。其他石油相關股方面，中海油服（０２８８

３）升５﹒５８％，報６﹒４３元；中石化冠德（００９３４）升１﹒２％，報３﹒３８元。



＊內房７月銷售強勢反彈且五企列世界５００強，內房高漲佳兆業飆逾８％＊



內房７月銷售繼續強勢反彈，券商富瑞引述克而瑞數據指，該行追縱的３０個主要房地產

發展商期內銷售按年增長３３％勝預期，且美國《財富》雜誌昨揭幕本年度世界５００強排行

榜，內房共有五家企業上榜，當中龍頭碧桂園（０２００７）居首，內房股普揚。碧桂園揚２﹒

２１％，報１０﹒１８元；華潤置地（０１１０９）升３﹒３７％，報３３﹒７５元；中國金茂

（００８１７）升２﹒１４％，報５﹒２４元；萬科企業（０２２０２）升１﹒８１％，報２５

﹒３５元；合景泰富（０１８１３）升１﹒４４％，報１４﹒１２元；佳兆業（０１６３８）飆

升８﹒１１％，報４元１

中國銀保監公布第二季銀行業保險業主要監管指標數據，顯示上半年商業銀行累計實現淨利

潤１萬億元人民幣，同比下降９﹒４％；而截至今年第二季末，內地大型商業銀行的不

良貸款餘額錄１０２４０億人民幣，首次突破「萬億」大關，整體表現不理想，惟內銀

股普遍向好。招行（０３９６８）揚４﹒９７％，報３９﹒０５元；建行（００９３９）走上２

﹒４６％，報５﹒８２元；工商銀行（０１３９８）升２﹒２％，報４﹒６５元；交行（０３３

２８）升２﹒１４％，報４﹒３元；中行（０３９８８）升１﹒５５％，報２﹒６２元；

農行（０１２８８）升１﹒０９％，報２﹒７７元。



＊本港肺炎疫情回落至雙位數地產股揚升，九置升逾５％領跑＊



全球新冠肺炎確診病例突破２０００萬宗，而本港感染個案連日回落至雙位數，惟限聚

令將再延長７日，由１２日零時零分起生效，至８月１８日結束。本港地產股全面隨市上升。九

置（０１９９７）飆５﹒３２％，報３０﹒７元；信置（０００８３）升３﹒０４％，報９﹒４

９元；恆隆地產（００１０１）升３﹒５３％，報１９﹒９４元；新地（０００１６）走高２﹒

５３％，報９７﹒３５元；恆基地產（０００１２）升１﹒８９％，報２９﹒６５元；長實（０

１１１３）升上１﹒０９％，報４１﹒６元。

消息指香港銀行正加強對客戶的審查，昨日本地銀行股挫，惟今早板塊有回彈銀行

股齊漲。「大小象」齊升，「大象」匯控（００００５）升２﹒５７％，報３３﹒９５元；

而「小象」恆生（０００１１）升２﹒３７％，報１２０﹒７元。其他銀行股方面，東亞銀行（

０００２３）升１﹒６２％，報１７﹒５８元；中銀香港（０２３８８）升２﹒３４％，報２１

﹒８５元；渣打（０２８８８）揚２﹒９６％，報４１﹒７元。（ｊｃ）

