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11/08/2020 09:22

港股高開２８４點報２４６６２點，國指漲９６點，科指升４０點

　　《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美股升跌不一，市場持續關注美國財經刺激方案；亞洲股
市今早普遍造好，日經升２６３點，首爾指數升１６點，港股方面則高開近３００點，賭股繼續
攀升，金沙（０１９２８）、銀娛（０００２７）分別升４％及３％，而昨日急瀉的騰訊（００
７００）今日亦高開逾１％。恆生指數開報２４６６２點，升２８４點或升１﹒１７％，主板成
交３９﹒０４億元。國企指數報１００８６點，升９６點或升０﹒９６％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）升１﹒６６％，報３３﹒６５元；港交所（００３８８）
升０﹒２７％，報３７５元；騰訊（００７００）升１﹒７９％，報５１１元；中移動（００９
４１）升２﹒１％，報５５﹒９５元；友邦保險（０１２９９）升１﹒３４％，報７１﹒８元。

　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金沙中國（０１９２８）　　３１﹒３０元　　　升４﹒３３％
　　銀河娛樂（０００２７）　　５８﹒５０元　　　升３﹒１７％
　　恆隆地產（００１０１）　　１９﹒８０元　　　升２﹒８０％
　　中國移動（００９４１）　　５５﹒９５元　　　升２﹒１０％
　　騰訊控股（００７００）　５１１﹒００元　　　升１﹒７９％

　　匯豐控股（００００５）　　３３﹒６５元　　　升１﹒６６％
　　中海油　（００８８３）　　　８﹒６４元　　　升１﹒５３％
　　中石油　（００８５７）　　　２﹒７２元　　　升１﹒４９％
　　申洲國際（０２３１３）　１００﹒５０元　　　升１﹒４６％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　３５﹒４０元　　　升１﹒４３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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