《盤後部署》港股短期上落格局，憧憬「染藍」股份應先食胡

《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美股走勢升跌不一，惟亞洲市場走勢向好，港股今早高開
近３００點後升幅逐步擴大，一度升逾６００點並突破二萬五關口，並一口氣升破十天、二十天
及五十天線，不過午市中段升幅曾蒸發近半，大市靠重磅股騰訊（００７００）反彈逾２％撐起
表現，加上匯控（００００５）及中移（００９４１）回勇，另外濠賭股及地產股亦略有追捧。
最終大市收報２４８９０點，升５１３點或升２﹒１１％，主板成交１４１３﹒５９億元。國企
指數報１０１５３，升１６２點或升１﹒６３％。
內地Ａ股走勢向下，上證綜合指數報３３４０，跌３８點或跌１﹒１５％；深證成份指數報
１３４６６，跌１９１點或跌１﹒４０％。兩市合共成交１１３４６﹒０７億元人民幣。
＊華爾街分析師建議減持科技股，看淡美國國債＊
納指早前愈升愈有，直到近期才略有回吐，美國宏橋信託投資（ＢＴＩＧ）分析師
Ｊｕｌｉａｎ Ｅｍａｎｕｅｌ向市場警告，投資者應該減持他們手上的的大型科技股，因為他
們處於泡沫之中。她認為科技股現時存在不成比例的風險，特別是ＦＡＡＭＧ五大股分是最脆弱
的；而科技股的泡沫將有機會引致納斯達克指數下瀉１０％，而標普５００指數亦不能獨善其身
，因為該指數亦納入不少大型科技股，但對其影響較少。
巴克萊策略師則建議投資者，可以看淡２０年期美國債券，因位各種跡象顯示出經濟即將反
彈；而花旗則向市場警告，美國國債價格很快下挫，就算美聯儲積極買債亦無補於事。但花旗分
析師預期，就算市場開始放棄債券市場，收益率亦不會上升很多，因為全球經濟危機及健康問題
仍未解決，主權債仍有一定需求。但有分析指，假如美聯儲願意讓通脹率超過２％，債券價格的
上升都是有限的。
＊港股二萬五仍有一定阻力，短期維持上落市＊
港股今日一口氣衝上二萬五關口後升幅收窄，反映港股於關口仍有一定阻力，相信恆指短期
仍以上落為主，如投資者想炒波幅，可以２４２００點為底，２５０００點為頂，上下波幅仍有
８００點。另外，恆指季檢本周五（１４日）收市後公布，本次市場討論美團（０３６９０）、
阿里（０９９８８）及小米（０１８１０）將會「染藍」，惟按照過往歷史，「染藍」股份多數
在公布後下挫，建議投資者「食胡」應先行止賺。（ｕｌ）
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