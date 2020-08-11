騰訊音樂上季利潤微增逾１％，收入增逾１７％勝預期

《經濟通通訊社１１日專訊》騰訊（００７００）旗下騰訊音樂周一（１０日）公布第二季

業績，期內利潤按年微升１﹒３％至９﹒３９億元（人民幣．下同），收入則增１７﹒５％至

６９﹒３億元，勝預期６８﹒５億元。

期內月費用戶增５２％至４７１０萬個。平均每位用戶每月收入增８﹒１％至９﹒３元，相

信疫情封鎖措施下需求上升。（ａｌ）

