【貿易再戰】傳中國計劃下季加大進口美國大豆，履行貿易協議承諾

《經濟通通訊社１１日專訊》據路透社引述中國貿易商、大豆壓榨企業消息報道指，料中國

今年第四季平均每月將進口約８００萬噸大豆，其中主要來自美國。

中國近來加大大豆在內等美國農產品的進口，盡力履行首階段貿易協議的承諾，而交易商表

示由於部分進口商等待美國大豆價格走軟後鎖定採購，故美國大豆進口於年底可能將進一步增加

，不過有分析指中國需要爆發式購買才能完成首階段貿易協議目標。（ａｌ）

