《台股攻略－馮偉明》台股跌１１３點收市，失守１２８００點

《台股攻略》台股今日（１１日）升勢不再，加權指數收１２７８０點，跌１１３點，成交

金額為新台幣２０５４億元，失守１２８００點大關。

大型權值股方面，台積電收新台幣４２９元，跌新台幣６﹒５０元；而聯發科則收新台幣

６９３元，跌新台幣１３元。大立光今日除淨，開市早段股價上升，及後倒頭下跌，收新台幣

３８８５元，跌新台幣３５元。其他電子股方面，緯穎、群光及智邦跌幅介乎５％至６％，而臻

鼎─ＫＹ、宏碁、健鼎及和碩亦跌２％至３％。生物科技板塊方面，康友─ＫＹ股價收新台幣

８５﹒９０元，跌停板；而生華科亦收跌停板價，報新台幣１６２元。亞諾法、ＡＢＣ─ＫＹ、

國光生、泰博、基亞及高端疫苗跌勢沉重。杏輝及子公司杏國今日下午布新藥人體臨床試驗中期

分析結果，同告停牌。

隨著上市公司業績高峰期完結，市場出現獲利沽盤，加上新冠肺炎疫情以及中美關係依然緊

張，台股高位或出現回吐，但趨頭仍然偏好。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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