【復甦在望】內地恢復珠海赴澳自由行，濠賭股炒復甦連日落鑊

《經濟通通訊社記者余嘉欣１１日報道》內地將於本周三（１２日）起恢復珠海居民赴澳門

旅遊簽註，包括個人遊和團隊遊，為連續四個月賭收按年大跌逾九成的濠賭股帶來希望。整體板

塊昨日（１０日）已預早炒起，其中銀河娛樂（０００２７）已收復今年全數失地；今日則由金

沙中國（０１９２８）領漲，該股半日急漲７％，為最佳表現藍籌股。



＊新措施設熔斷機制，疫情反彈將中止措施＊



澳門政府最新公布，將於本周三（１２日）零時起，恢復辦理珠海市民赴澳門旅行簽註，包

括團隊遊和個人遊。新措施設有熔斷機制，若澳門疫情風險反彈至中高風險，將中止措施，回復

執行１４天醫學觀察直到降至疫情低風險。對於網傳本月２６日及９月２３日亦將分別重開廣東

省及全國自由行，澳門社會文化司司長歐陽瑜回應稱，澳門當局有計劃先開放珠海自由行，再視

乎實際情況進一步開放自由行。

在針對內地居民入境的限制方面，澳門現時規定所有在入境前１４天內曾經到過大連或烏魯

木齊的人士，須接受１４天指定地點的醫學觀察。而截至昨日，澳門連續１３４天無本地病例報

告，周三零時起合資格人士由澳門進入內地亦不實施醫學觀察。

受珠海重啟自由行消息帶動，濠賭股全線急漲，金沙中國半日急升７％，報３２﹒１元；銀

河娛樂上日急飆近６％後，今續揚４﹒８５％，報５９﹒４５元，接近今年一月高位；澳博（０

０８８０）升５﹒２７％，報１０﹒１８元，創今年以來新高；永利澳門（０１１２８）走高５

﹒７４％，報１４﹒３６元；新濠國際（００２００）揚４﹒３１％，報１６﹒４６元；美高梅

中國（０２２８２）揚４﹒８７％，報１０﹒３４元。



＊花旗：十一黃金周有望更勝從前＊



花旗發表報告指，內地恢復珠海居民赴澳門旅遊簽證，料未來幾周佔澳門訪客三分之一的廣

東省亦有望放寬旅遊簽證，可吸引更多優質客戶重臨澳門；而且由於目前內地遊客可選的安全旅

行目的地非常有限，故澳門今年的「十一黃金周」有望比以往更「黃金」。

不過，中金預計，放寬珠海旅遊簽證將不會令博彩收入顯著回升，但今次澳門更早於香港放

寬其旅遊簽證，意味中國今後對香港和澳門的個人自由行簽證政策可能脫勾，憧憬澳門今年可能

增加自由行簽證覆蓋城市的數量。

另外，據當地媒體引述業內人士稱，珠海人口為澳門的四倍，只要當中四分一人申請自由行

赴澳，已有助支持澳門賭收由低位反彈最多一倍至逾２０億澳門元的水平，但亦僅及疫情之前的

一成，惟現時賭場只可開放三分之一賭桌，未必可滿足中場需求，相比之下，防疫情況較易管控

的貴賓廳表現會較好。

澳門賭收至今連跌十個月，今年初以來更遭遇重大衝擊。大摩早前發表報告，預期本月賭收

仍按年逾九成，日均賭收為８８００萬澳門元，而今年第三季的賭收預測由原來的跌５９％下調

至跌９２％。該行又指，即使有任何放寬簽證舉動，亦至少需要兩周時間讓旅遊活動復甦。

