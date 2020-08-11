《窩輪豪情－梁業豪》日線圖下降軌阻力已被升破

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、非必

需性消費業與能源業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為海

底撈（０６８６２）、中國移動（００９４１）與金沙中國（０１９２８），可用作買入其相關

認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，

則宜首選華潤燃氣（０１１９３）、國泰般空（００２９３）與中國生物製藥（０１１７７）。

恆指期貨小時圖上連續錄得５枝陽燭，足以證明即市好友成功重奪市場控制權。現時各主要

技術分析指標顯著利好，２４９６８可被視為午市好淡分界線。此外，２５２３２為即市重要阻

力位，好友須攻抵其上企穩，才能正式解除危機。日線圖上，上月２２日高位２５７８８為短期

重要阻力位，料仍有淡友重兵駐守。須注意的，為自上月７日高位２６７９１和２５７８８引伸

下來的下降軌阻力已被升破，但須待上升通道形成後，好友才可安心。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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