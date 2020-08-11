  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/08/2020 15:50

《窩輪豪情－梁業豪》日線圖下降軌阻力已被升破

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、非必
需性消費業與能源業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為海
底撈（０６８６２）、中國移動（００９４１）與金沙中國（０１９２８），可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，
則宜首選華潤燃氣（０１１９３）、國泰般空（００２９３）與中國生物製藥（０１１７７）。
　　恆指期貨小時圖上連續錄得５枝陽燭，足以證明即市好友成功重奪市場控制權。現時各主要
技術分析指標顯著利好，２４９６８可被視為午市好淡分界線。此外，２５２３２為即市重要阻
力位，好友須攻抵其上企穩，才能正式解除危機。日線圖上，上月２２日高位２５７８８為短期
重要阻力位，料仍有淡友重兵駐守。須注意的，為自上月７日高位２６７９１和２５７８８引伸
下來的下降軌阻力已被升破，但須待上升通道形成後，好友才可安心。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商
，買入賣出好輕鬆！
　　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ　　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話11/08/2020
派息力保不失　中電疫市穩健之選
財經熱話11/08/2020
肺炎加快發展 平安好醫生袋袋平安
中國故事11/08/2020
內需回暖基建活躍　下半年中國經濟急起直追
剖析天下11/08/2020
「完美風暴」突襲 大爆炸恐加劇黎巴嫩危機
剖析天下11/08/2020
台灣經濟將回正軌
財經熱話11/08/2020
【復甦在望】內地恢復珠海赴澳自由行　濠賭股炒復甦連日落鑊
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】上水廣場 x Rody 手提電風扇+兩用Tote bag

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金