中教（００８３９）折讓７﹒７％配擴大股本６％，淨籌２０億元

《經濟通通訊社１１日專訊》中教控股（００８３９）宣布以先舊後新方式，配售１﹒３億

股，約經認購擴大的已發行股本約６﹒０５％，每股配售價為１５﹒５元，較昨日（１０日）收

市價折讓７﹒７％。

公司估計，扣除相關成本、專業費用及實付費用後，認購所得款項淨額將約為２０﹒０２億

元。董事認為，配售及認購將鞏固本公司的資本基礎以用作潛在及已公布之收購事項以及擴充及

發展新及現有校舍。（ｕｌ）

