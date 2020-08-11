《談國論企－黎偉成》香港嚴格執行國安法屬最佳反制

《談國論企》中國全國人大授權常委會立法和於２０２０年７月１日施行的《港區國安法》

，以堵國家安全的大缺口，當然如預期的受到特朗普美帝國霸權主義惡勢力的「反對」，惟香港

特區政府特別是警務處的國安部門強力有效的執法，對「反對聲音」肯定是十分強有力的反制行

動，尤其是有違國安法者大有人在，會令美國亂港反中的劣行更加虛弱無力，政棍的惡咀臉亦暴

露無遺也。



＊更全面快速打擊違國安法者穩定香港社會＊



香港於過去幾年來受到「佔中」以至「反修例」等人由和平示威惡化為黑暴甚至恐怖式襲擊

，日益嚴重和惡化至嚴重挑戰「一國兩制」底線的「港獨」惡行，是為全國人大在《基本法》

２３條多年未能立法而不得不主動定立《港區國安法》，香港特區政府成立國安委和警務處設國

安處，執行相關法例，是當然而然之事，此舉觸動到特朗普以至其蓬佩奧的「神經線」，是毫無

疑問和可以預期的。特朗普終止對香港的特殊待遇地位，和對內地與香港１１位官員作出「制裁

」，相當無恥和虛弱無力。

特別是美國財政部所「制裁」的，主要是香港特區政府、港澳辦、中聯辦的官員，都是執行

和落實《港區國安法》的主要官員，而非立法者，故美國所放之矢，是無的者，夠膽就狠狠「制

裁」立法之全國人大通過和由人大常委會制定等一眾，甚至中國主管香港事務最高官員的國務院

副總理韓正，蓬佩奧不是在歐洲「狠狠」地罵中共和惡意抵毀中國國家主席習近平嗎？

由是香港特區政府在中央政府強有力支持底下積極有效地執行《港區國安法》，肯定是對特

、蓬等美帝國霸權主義惡棍的狠狠反制，特別是（一）對涉嫌違反國安法的人士作十分頻仍和強

有力的執法，而這自２０２０年７月１日開始施行至今，已直接拘捕、通輯多人，卻仍然是相對

少數，宜更廣泛地進行，和對相關人士推向國安法庭作聆訊，最好是依法作出嚴格的評決。

此舉對美肯定是一個十分重大的痛擊，尤其是香港涉嫌觸犯國安法者，顯然大有人在，即對美顯

然是「人質」，反而香港在美的「人質」幾乎絕無僅有，美對香港真的是大有無可奈何之概！此

舉使香港有望更快地回復穩定之況。

和（二）香港警方的國安處更可以對美國在港的搞顛覆的人士，特別是明目張膽亂港反中的

美國非政府組織ＮＧＯ等人士，即使未作即時採取行動，亦可以進行十分緊密的監察、跟蹤、搜

集更多更有用的資料和證據，以便今後在有立有據底下繩之以法。這也會是具有相當震懾性的做

法。

當然還有（三）中國中央政府對美國１１人列入反制名單，作為反制美單方「制裁」內地與

香港１１位官員的強有力回應。即使反制措施暫時未有公布，但可以考慮，對（１）支持所反制

的美國議員背後的商業機構，列入黑名單，遏抑這些企業對華的業務發展和投資，因很不少議員

都會有大企業的資金支持，打擊其「銀主」，對勁！



＊對美惡行者狠狠斷其在華財路壓其劣行＊



亦（２）可以對反制的美方組織機構，作出全面的禁制，甚至禁止在華的活動，亦是一個頗

為重大的反制做法。

我仍然堅持對特朗普很有可能以非經貿的常規做法攬炒的看法，包括設法阻止美國資金及基

金買港股，以遂其惡思劣想。就把「混世魔王」狠狠趕下台！香港之背靠祖國，比任何時期都都

密切，乃因以美國為主的外國勢力因《港區國安法》對其不利，對香港要作出制裁；香港暫難謀

求外來的支持，當然要更加緊密的要求國家的支持，亦使香港今後會更背靠祖國，同樣會得到國

家在經貿、金融等許許多多方面，如昔地面向世界。香港始終是一個國際大都會，安定與繁榮，

對誰都有好處。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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