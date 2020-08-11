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即市新聞

11/08/2020 09:21

《異動股》金沙開升逾４％，內地將恢復珠海居民到澳門旅遊簽註

　　《經濟通通訊社１１日專訊》澳門社會文化司司長歐陽瑜於疫情例行記者會上宣布，內地當
局將恢復珠海居民來澳旅遊簽註，包括團體遊和個人遊。濠賭股上揚，金沙中國（０１９２８）
開升４﹒３３％，報３１﹒３元，破二十天（３０﹒２１５元）、百天線（３０﹒４９４元）、
五十天（３１﹒０４８元）；成交約２４３萬股，涉資７３９６萬元，為開市表現最佳藍籌。
　　集團獲麥格理調升目標價近兩成四至４２元，較現價有３４﹒２％上漲空間，評級由中性上
調至跑贏大市。
　　美國傳媒大亨迪勒（Ｂａｒｒｙ　Ｄｉｌｌｅｒ）持有的ＩＡＣ╱ＩｎｔｅｒＡｃｔｉｖｅ
，購入美高梅中國（０２２８２）母公司美高梅國際酒店的１２％股權，涉及金額約７８億元，
美高梅開升４﹒２６％，報１０﹒２８元。
　　銀河娛樂（０００２７）升３﹒１７％，報５８﹒５元，創近７個月高，獲麥格理升目標價
１２﹒７％至７１元，評級維持「跑贏大市」。
　　澳門居民若１４日內無旅居史，憑陰性的核酸證明可豁免１４日隔離。旅遊局公共關係處處
長劉鳳池表示，當局與澳門航空一直有聯繫，有需要時會重啟航線；並強調，澳門經濟需要旅客
推動，將爭取逐步擴大自由行的範圍。
　　現時，恆生指數報２４６６２，升２８４點或升１﹒１７％，主板成交３９﹒０４億元。國
企指數報１００８６，升９６點或升０﹒９６％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金沙中國（０１９２８）　　　３１﹒３０元　　　升４﹒３３％
　　銀河娛樂（０００２７）　　　５８﹒５０元　　　升３﹒１７％
　　新濠國際（００２００）　　　１６﹒８０元　　　升６﹒４６％
　　澳博控股（００８８０）　　　１０﹒１０元　　　升４﹒４５％
　　永利澳門（０１１２８）　　　１４﹒１２元　　　升３﹒９８％
　　美高梅　（０２２８２）　　　１０﹒２８元　　　升４﹒２６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｎｓ）

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