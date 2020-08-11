《異動股》金沙開升逾４％，內地將恢復珠海居民到澳門旅遊簽註

《經濟通通訊社１１日專訊》澳門社會文化司司長歐陽瑜於疫情例行記者會上宣布，內地當

局將恢復珠海居民來澳旅遊簽註，包括團體遊和個人遊。濠賭股上揚，金沙中國（０１９２８）

開升４﹒３３％，報３１﹒３元，破二十天（３０﹒２１５元）、百天線（３０﹒４９４元）、

五十天（３１﹒０４８元）；成交約２４３萬股，涉資７３９６萬元，為開市表現最佳藍籌。

集團獲麥格理調升目標價近兩成四至４２元，較現價有３４﹒２％上漲空間，評級由中性上

調至跑贏大市。

美國傳媒大亨迪勒（Ｂａｒｒｙ Ｄｉｌｌｅｒ）持有的ＩＡＣ╱ＩｎｔｅｒＡｃｔｉｖｅ

，購入美高梅中國（０２２８２）母公司美高梅國際酒店的１２％股權，涉及金額約７８億元，

美高梅開升４﹒２６％，報１０﹒２８元。

銀河娛樂（０００２７）升３﹒１７％，報５８﹒５元，創近７個月高，獲麥格理升目標價

１２﹒７％至７１元，評級維持「跑贏大市」。

澳門居民若１４日內無旅居史，憑陰性的核酸證明可豁免１４日隔離。旅遊局公共關係處處

長劉鳳池表示，當局與澳門航空一直有聯繫，有需要時會重啟航線；並強調，澳門經濟需要旅客

推動，將爭取逐步擴大自由行的範圍。

現時，恆生指數報２４６６２，升２８４點或升１﹒１７％，主板成交３９﹒０４億元。國

企指數報１００８６，升９６點或升０﹒９６％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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金沙中國（０１９２８） ３１﹒３０元 升４﹒３３％

銀河娛樂（０００２７） ５８﹒５０元 升３﹒１７％

新濠國際（００２００） １６﹒８０元 升６﹒４６％

澳博控股（００８８０） １０﹒１０元 升４﹒４５％

永利澳門（０１１２８） １４﹒１２元 升３﹒９８％

美高梅 （０２２８２） １０﹒２８元 升４﹒２６％

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（ｎｓ）

