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即市新聞

11/08/2020 09:24

《異動股》騰訊兩日累跌近一成後反彈近２％，騰訊音樂收入勝預期

　　《經濟通通訊社１１日專訊》騰訊控股（００７００）今日高開１﹒７９％，報５１１元；
成交約１３６萬股，涉資６﹒９１億元。
　　受美國禁止微信相關交易的負面消息拖累，騰訊過去兩日累挫近一成。
　　騰訊旗下騰訊音樂周一（１０日）公布第二季業績，期內利潤按年微升１﹒３％至９﹒３９
億元人民幣，收入則增１７﹒５％至６９﹒３億元人民幣，勝預期６８﹒５億元人民幣。
　　期內月費用戶增５２％至４７１０萬個。平均每位用戶每月收入增８﹒１％至９﹒３元人民
幣，相信疫情封鎖措施下需求上升。
　　現時，恆生指數報２４６６２，升２８４點或升１﹒１７％，主板成交３９﹒０４億元。國
企指數報１００８６，升９６點或升０﹒９６％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　５１１﹒００元　　　升１﹒７９％
　　閱文集團　（００７７２）　　　５２﹒６０元　　　升０﹒６７％
　　同程藝龍　（００７８０）　　　１４﹒９４元　　　升０﹒８１％
　　小米集團　（０１８１０）　　　１５﹒２８元　　　升０﹒９２％
　　平安好醫生（０１８３３）　　１２７﹒００元　　　升１﹒２０％

　　美團點評　（０３６９０）　　２２５﹒００元　　　升０﹒９０％
　　眾安在線　（０６０６０）　　　４６﹒４５元　　　升０﹒７６％
　　京東集團　（０９６１８）　　２４０﹒４０元　　　無升跌
　　阿里巴巴　（０９９８８）　　２４２﹒００元　　　跌０﹒１７％
　　網易　　　（０９９９９）　　１４２﹒８０元　　　跌１﹒０４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｙｋ）

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