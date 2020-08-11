《異動股》壹傳媒（００２８２）爆升逾五倍，成交近２８億元

《經濟通通訊社１１日專訊》壹傳媒（００２８２）現價升５３１﹒３７％，報１﹒６１元
；成交約２８﹒９３億股，涉資２７﹒６６億元。主房買盤達六成，盤中高見１﹒９６元破上市
新高。
據知香港政研會主席以個人名義，於今天向證監會去信，正式投訴其未有即時停牌壹傳媒，
其指由於有關股票在市場大幅異動，或會損害投資者權益及影響港股交易市場聲譽，因此要求證
監會儘快糾正錯誤馬上停牌壹傳媒，直至事件得到合理解釋為止。
現時，恆生指數報２４９７７，升５９９點或升２﹒４６％，主板成交８３１﹒９６億元。
國企指數報１０２２８，升２３７點或升２﹒３８％。
即月期指新報２４９５７，升５５１點，低水２０點。即月國指期貨報１０２１５，升２１
０點，低水１３點。
上證綜合指數報３３９９，升２０點或升０﹒６１％，成交３３３２﹒１２億元人民幣。深
證成份指數報１３７３８，升８０點或升０﹒５９％，成交４０３６﹒５１億元人民幣。
表列十大升幅個股表現：
股份（編號） 現價 變幅
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
壹傳媒（００２８２） １﹒６１０元 升５３１﹒３７％
毛記葵涌（０１７１６） ２﹒０４０元 升１７２﹒００％
彌明生活百貨（０８４７３） ０﹒４０５元 升１６１﹒２９％
萬華媒體（００４２６） ０﹒３５０元 升 ８６﹒１７％
凌銳控股（００７８４） ０﹒２３４元 升 ６４﹒７９％
北亞策略（０８０８０） ０﹒７８０元 升 ５６﹒００％
敘福樓集團（０１９７８） ０﹒５２０元 升 ５２﹒９４％
民信國際控股（０８４５６） ０﹒１７１元 升 ４４﹒９２％
展程控股（０１８５４） ０﹒０９３元 升 ３４﹒７８％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｃ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇