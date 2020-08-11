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即市新聞

11/08/2020 13:34

《異動股》壹傳媒（００２８２）爆升逾五倍，成交近２８億元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》壹傳媒（００２８２）現價升５３１﹒３７％，報１﹒６１元
；成交約２８﹒９３億股，涉資２７﹒６６億元。主房買盤達六成，盤中高見１﹒９６元破上市
新高。
　　據知香港政研會主席以個人名義，於今天向證監會去信，正式投訴其未有即時停牌壹傳媒，
其指由於有關股票在市場大幅異動，或會損害投資者權益及影響港股交易市場聲譽，因此要求證
監會儘快糾正錯誤馬上停牌壹傳媒，直至事件得到合理解釋為止。
　　現時，恆生指數報２４９７７，升５９９點或升２﹒４６％，主板成交８３１﹒９６億元。
國企指數報１０２２８，升２３７點或升２﹒３８％。
　　即月期指新報２４９５７，升５５１點，低水２０點。即月國指期貨報１０２１５，升２１
０點，低水１３點。
　　上證綜合指數報３３９９，升２０點或升０﹒６１％，成交３３３２﹒１２億元人民幣。深
證成份指數報１３７３８，升８０點或升０﹒５９％，成交４０３６﹒５１億元人民幣。

　　表列十大升幅個股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　壹傳媒（００２８２）　　　　１﹒６１０元　　　升５３１﹒３７％
　　毛記葵涌（０１７１６）　　　２﹒０４０元　　　升１７２﹒００％
　　彌明生活百貨（０８４７３）　０﹒４０５元　　　升１６１﹒２９％
　　萬華媒體（００４２６）　　　０﹒３５０元　　　升　８６﹒１７％
　　凌銳控股（００７８４）　　　０﹒２３４元　　　升　６４﹒７９％
　　北亞策略（０８０８０）　　　０﹒７８０元　　　升　５６﹒００％
　　敘福樓集團（０１９７８）　　０﹒５２０元　　　升　５２﹒９４％
　　民信國際控股（０８４５６）　０﹒１７１元　　　升　４４﹒９２％
　　展程控股（０１８５４）　　　０﹒０９３元　　　升　３４﹒７８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｃ）

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