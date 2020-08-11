《異動股》壹傳媒（００２８２）爆升逾五倍，成交近２８億元

《經濟通通訊社１１日專訊》壹傳媒（００２８２）現價升５３１﹒３７％，報１﹒６１元

；成交約２８﹒９３億股，涉資２７﹒６６億元。主房買盤達六成，盤中高見１﹒９６元破上市

新高。

據知香港政研會主席以個人名義，於今天向證監會去信，正式投訴其未有即時停牌壹傳媒，

其指由於有關股票在市場大幅異動，或會損害投資者權益及影響港股交易市場聲譽，因此要求證

監會儘快糾正錯誤馬上停牌壹傳媒，直至事件得到合理解釋為止。

現時，恆生指數報２４９７７，升５９９點或升２﹒４６％，主板成交８３１﹒９６億元。

國企指數報１０２２８，升２３７點或升２﹒３８％。

即月期指新報２４９５７，升５５１點，低水２０點。即月國指期貨報１０２１５，升２１

０點，低水１３點。

上證綜合指數報３３９９，升２０點或升０﹒６１％，成交３３３２﹒１２億元人民幣。深

證成份指數報１３７３８，升８０點或升０﹒５９％，成交４０３６﹒５１億元人民幣。



表列十大升幅個股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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壹傳媒（００２８２） １﹒６１０元 升５３１﹒３７％

毛記葵涌（０１７１６） ２﹒０４０元 升１７２﹒００％

彌明生活百貨（０８４７３） ０﹒４０５元 升１６１﹒２９％

萬華媒體（００４２６） ０﹒３５０元 升 ８６﹒１７％

凌銳控股（００７８４） ０﹒２３４元 升 ６４﹒７９％

北亞策略（０８０８０） ０﹒７８０元 升 ５６﹒００％

敘福樓集團（０１９７８） ０﹒５２０元 升 ５２﹒９４％

民信國際控股（０８４５６） ０﹒１７１元 升 ４４﹒９２％

展程控股（０１８５４） ０﹒０９３元 升 ３４﹒７８％

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（ｊｃ）

