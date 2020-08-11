《美元走勢－羅明立》美匯望形成雙底支持，９４為重要阻力

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０６﹒１８ １０５﹒９７ １０６﹒１１

歐元╱美元 １﹒１７５５ １﹒１７２２ １﹒１７５１

英鎊╱美元 １﹒３０８９ １﹒３０６５ １﹒３０８５

美元╱瑞郎 ０﹒９１６８ ０﹒９１４８ ０﹒９１４８

美元╱港元 ７﹒７５０３ ７﹒７４９６ ７﹒７５００

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《美元走勢》美國國會共和民主兩黨上周五（７日）就新一輪抗疫紓困方案談判破裂，最大

分歧是民主黨提出的方案規模逾３萬億美元，而執政共和黨的方案僅約１萬億美元。不過，總統

特朗普隨即簽署行政命令和三份備忘錄，延長額外失業救濟金及暫停徵收薪俸稅等措施。另外，

聯儲局兩位前主席伯南克和耶倫發出警告，表示如果政府任由各項紓困措施在７月底到期後終止

，將會引發一場經濟災難。

美匯指數短線整固，整體於９２﹒５０至９４區間上落。技術走勢上，美匯指數有機會形成

雙底支持，９４為重要阻力，加上２０天平均線在９４﹒２０，需留意此區域的表現，接近９４

仍可造空。

歐元區８月Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數按月跌幅收窄至負１３﹒４，優於市場預期的負

１５﹒１，亦較７月份的負１８﹒２顯著改善。市場觀望歐元區本周五公布的第二季ＧＤＰ數據

，預料ＧＤＰ年率會下降１５％。周一歐元於１﹒１８掉頭回落，現時阻力在１﹒１８００╱

２０，下方１﹒１７００及２０天平均線的１﹒１６７５為支持，即市可於１﹒１７－１﹒１８

間低買高沽。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１７０５ １﹒１８５０ １﹒１６５５

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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