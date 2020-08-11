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即市新聞

11/08/2020 15:00

《美元走勢－羅明立》美匯望形成雙底支持，９４為重要阻力

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒１８　　　１０５﹒９７　　　１０６﹒１１
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７５５　　　１﹒１７２２　　　１﹒１７５１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３０８９　　　１﹒３０６５　　　１﹒３０８５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１６８　　　０﹒９１４８　　　０﹒９１４８
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０３　　　７﹒７４９６　　　７﹒７５００
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國國會共和民主兩黨上周五（７日）就新一輪抗疫紓困方案談判破裂，最大
分歧是民主黨提出的方案規模逾３萬億美元，而執政共和黨的方案僅約１萬億美元。不過，總統
特朗普隨即簽署行政命令和三份備忘錄，延長額外失業救濟金及暫停徵收薪俸稅等措施。另外，
聯儲局兩位前主席伯南克和耶倫發出警告，表示如果政府任由各項紓困措施在７月底到期後終止
，將會引發一場經濟災難。
　　美匯指數短線整固，整體於９２﹒５０至９４區間上落。技術走勢上，美匯指數有機會形成
雙底支持，９４為重要阻力，加上２０天平均線在９４﹒２０，需留意此區域的表現，接近９４
仍可造空。
　　歐元區８月Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數按月跌幅收窄至負１３﹒４，優於市場預期的負
１５﹒１，亦較７月份的負１８﹒２顯著改善。市場觀望歐元區本周五公布的第二季ＧＤＰ數據
，預料ＧＤＰ年率會下降１５％。周一歐元於１﹒１８掉頭回落，現時阻力在１﹒１８００╱
２０，下方１﹒１７００及２０天平均線的１﹒１６７５為支持，即市可於１﹒１７－１﹒１８
間低買高沽。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１７０５　　　１﹒１８５０　　　１﹒１６５５
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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