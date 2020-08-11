【大國博弈】美國海關：９月２５日起港產貨品須標明來源地為中國

《經濟通通訊社１１日專訊》美國海關發布公告表示，９月２５日起，香港出口到美國貨品
不得再貼出「香港製造」標籤，而必須表明來源地是「中國」。
美國方面將給予產品製造商由通報即日起４５天的緩衝期，意味此政策將由９月２５日正式
實施。
根據美國總統此前簽署的行政命令，有鑑於美國認定「香港不再享有高度自治，因此不再保
證繼續享有與中國不同的特殊待遇」，由香港製造入口至美國的產品將不能再貼出「香港製造」
標籤，而必須表明來源地是「中國」。（ｂｉ）
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