【大國博弈】美國海關：９月２５日起港產貨品須標明來源地為中國

《經濟通通訊社１１日專訊》美國海關發布公告表示，９月２５日起，香港出口到美國貨品

不得再貼出「香港製造」標籤，而必須表明來源地是「中國」。

美國方面將給予產品製造商由通報即日起４５天的緩衝期，意味此政策將由９月２５日正式

實施。

根據美國總統此前簽署的行政命令，有鑑於美國認定「香港不再享有高度自治，因此不再保

證繼續享有與中國不同的特殊待遇」，由香港製造入口至美國的產品將不能再貼出「香港製造」

標籤，而必須表明來源地是「中國」。（ｂｉ）

