中國鐵塔中期多賺１６﹒９％，不派中期息

《經濟通通訊社１１日專訊》中國鐵塔（００７８８）公布截至今年６月底止中期業績，純

利２９﹒７８億元（人民幣．下同），按年增長１６﹒９％；每股基本盈利０﹒０１７元，按年

升１７﹒２％；不派中期息。

期內，收入為３９７﹒９４億元，按年升約４﹒８％；ＥＢＩＴＤＡ為２９１億元；營業利

潤按年升３﹒８％至５８﹒４１億元。（ｙｗ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

