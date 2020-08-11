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11/08/2020 12:12

中國鐵塔中期多賺１６﹒９％，不派中期息

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中國鐵塔（００７８８）公布截至今年６月底止中期業績，純
利２９﹒７８億元（人民幣．下同），按年增長１６﹒９％；每股基本盈利０﹒０１７元，按年
升１７﹒２％；不派中期息。
　　期內，收入為３９７﹒９４億元，按年升約４﹒８％；ＥＢＩＴＤＡ為２９１億元；營業利
潤按年升３﹒８％至５８﹒４１億元。（ｙｗ）

　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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