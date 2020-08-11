《小傳日記》香江確診月內低，魚缸反彈再發威！

《小傳日記》花旗國侵侵簽行政命令，繞過國會「磅水」，加上財長姆欽話新紓困計劃仍有

機會成事，隔晚花旗魚缸向上，已經連跌三日香江魚缸今日終見反彈，高開２８４點後即發力，

順利升破１０日線（約２４７４９）後升幅持續擴大。有消息話香江今日新增確診個案只有３５

宗，唔單止係連續９日保持雙位數，仲係２７日以嚟新低，魚缸進一步升破２０日及５０日線匯

聚區（約２４９００），更一度重上二萬五。不過神州魚缸午後轉跌，加上唔少新經濟股要回一

回氣，魚缸尾市升勢轉穩，最終埋單報２４８９０，升５１３點或升逾２巴仙，主板成交

１４１３﹒５９億銀。國企指數報１０１５３，升１６２點或升近２巴仙。。恆生科技指數今跑

輸大市，收報７１２９點，跌４６點或近１巴仙。

神州Ａ場午後轉跌，上證綜指報３３４０，下跌３８點或跌１﹒１５％；深證成指報

１３４６６，下跌１９１點或下跌１﹒４０％。兩市成交合計１﹒１３萬億人仔，連續１０日超

過萬億銀。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）上揚３巴仙，報３４﹒１銀；生發發（００３８８）

無升跌，報３７４銀；中移動（００９４１）漲近４巴仙，報５６﹒７５銀；ＡＩＡ

（０１２９９）飛起近３巴仙，報７２﹒６５銀；建行（００９３９）走高逾２巴仙，報５﹒８

銀。



＊媒體股瘋癲壹傳媒驚險，感染人數回地產股上推＊



自從壹傳媒（００２８２）創辦人黎智英被捕後，公司股價炒到癡線，不過今日上過去

１﹒９６銀之後就算散水，如果高位接貨真係慘慘豬，但今日仍收漲升３﹒３倍，報１﹒１銀；

連帶其他媒體股都炒埋一份，毛記葵涌（０１７１６）飛起１﹒０６倍，報１﹒５５銀；萬華媒

體（００４２６）升三成三，報０﹒２５銀；有線寬頻（０１０９７）升兩成七，報０﹒０９４

銀；文化傳信（００３４３）跳高兩成四，報０﹒１１３銀。

香江今日新增感染人數下降至３５宗，真係可喜可賀，感染人數下跌意味好多人可以開門做

生意，地產佬即時開心曬！新鴻基地產（０００１６）飆近３巴仙，報９７﹒４銀；新世界

（０００１７）彈逾２巴仙，報３９﹒３５銀；信和置業（０００８３）升近３巴仙，報

９﹒４８銀；太古地產（０１９７２）飛近３巴仙，報１９銀；九倉置業（０１９９７）最叻仔

！抽高近６巴仙，報３０﹒８銀。



＊移卡急散水新經股勢頹，阿爺寬入境濠賭佬好景＊



鬥魚亦宣布同虎牙將進行換股合併，ＱＱ（００７００）今日一度反彈至５２６蚊，不過可

能大家都想等埋明日份中期成績表，埋單只係踢高逾２巴仙，報５１３﹒５銀。憧憬下個月納入

港股通，移卡（０９９２３）早段曾高見８０銀，不過晏晝大批缸友急急腳散水，插低逾兩成一

，報５２﹒８銀。搞到其他新經濟股都無運行，小米（０１８１０）軟近１巴仙，報１５﹒０２

銀；美團（０３６９０）唔見２巴仙，報２１８﹒４銀；新東方在線（０１７９７）跌親逾７巴

仙，報３４﹒７銀；閱文（００７７２））碌低逾３巴仙，報５０﹒６銀；平醫（０１８３３）

蒸發近４巴仙，報１２０﹒７銀。

馬交社會文化司司長歐陽瑜宣布，聽日起將恢復珠海居民赴澳旅遊簽注，跟住臨收市前阿爺

再公布，下個月２３日起恢復辦理居民赴馬交旅遊簽注。賭佬再有炒作！金沙（０１９２８）鏟

高近一成，報３２﹒９５銀，係全日最醒目藍戰士；銀娛（０００２７）跳高近６巴仙，報

５９﹒８銀；新濠國際（００２００）飛逾１巴仙，報１４﹒１８銀；永利澳門（０１１２８）

鏟高逾２巴仙，報１３﹒２銀；永利澳門（０１１２８）踢高逾６巴仙，報１４﹒４６銀；美高

梅（０２２８２）飆近５巴仙，報１０﹒３４銀；新濠（００２００）澳博（００８８０）齊齊

漲逾５巴仙，分別報１６﹒６４銀及１０﹒１６銀。



＊金價又潛水金礦佬齊退，龍頭無提振教書佬見暈＊



金價三連跌！又再潛水回落反去２０２０美銀，令到金礦佬齊齊無力走低！山東黃金

（０１７８７）插水逾５巴仙，報２２﹒２５銀；招金礦業（０１８１８）撻低逾５巴仙，報

９﹒１３銀；中國黃金（０２０９９）跳高近１巴仙，報７﹒９７銀；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ

（０２８４０）跌低近２巴仙，報１４５２﹒５銀。

教書佬龍頭中教（００８３９）雖然有消息話收購海口經濟學院六成股權，又有大行中金、

花旗同大摩齊升目標價唱好。不過似乎難逃被有關折讓近８巴仙配股壞消息拖低嘅命運。加上另

一教書佬睿見教育（０６０６８）折讓近一成配售１﹒３億股，兩股齊齊走低拖累教育佬！中教

（００８３９）插低近７巴仙，報１５﹒７銀；睿教（０６０６８）插水近９巴仙，報４﹒３銀

；成實外教育（０１５６５）撻低逾６巴仙，報２﹒８２銀；新東方在線（０１７９７）滑逾７

巴仙，報３４﹒７銀；希望教育（０１７６５）潛水近４巴仙，報２﹒７３銀。請請！



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