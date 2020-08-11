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即市新聞

11/08/2020 10:00

《宏觀銓局－馬桂銓》第二季業績

　　《宏觀銓局》又到了業績期，歐美及亞洲企業紛紛公布成績表。眼見過去幾個月市場續現嫩
芽，投資者熱切期望它們能夠轉化為企業盈利，畢竟這是中長期股價的主要推動力。此外，儘管
第二季度收益預計會令人相當失望，但主要股票指數已從四月的低位反彈。投資者亦有興趣看看
第二季業績是否無可再壞。到目前為止，歐美近半公司已經公布了業績，結果頗有驚喜。
　　首先是美國。標準普爾５００指數成份股有一半已報告了業績，當中有８４％勝過預期。目
前預計收入比去年同期下降３４％。大多數週期性和金融企業遭肺炎疫情嚴重打擊，盈利出現雙
位數跌幅。在周期性企業當中，以能源和工業板塊表現最差。不過目前市況低迷，大多數行業都
預計盈利受挫。到目前為止，有６７％企業銷售好過預期，整體銷售增長比去年同期只減少一成

　　歐洲方面，ＳＴＯＸＸ　６００成分股企業當中有５１％公布了第二季業績，其中６３％表
現勝過預期。總體收入無可避免下跌，對比去年同期減少了２３％。和美國一樣，週期性企業如
金融和大宗商品板塊表現疲弱，科技股則表現良好。
　　至於日本以外的亞太地區為時尚早，公布了第二季業績的企業只有１６９家，佔市場總市值
的２５％。第二季盈利減少了１７％，只有４４％的公司盈利超過預期，４５％則未達預計水平
，收入則比去年同期減少了１４％。
　　美國最新官方經濟數據好壞參半。國內生產總值按實際年率在上季收縮３２﹒９％，符合市
場預期。單以季度比較，第二季ＧＤＰ按季下跌９﹒５％。居家令嚴重拖累第二季初期經濟，影
響最深遠。部分地區疫情惡化，將會令經濟失去動力。最近失業救濟申領人數就顯示勞動力市場
有所減弱。截至７月２５日的一星期，常規狀態下的首次申領失業金人數增加了１﹒２萬至
１４３﹒４萬。然而，待售房屋數字在五月份上升４４﹒３％後，在六月又增加了１６﹒６％。
有關數據在之前暴跌後，近日來持續強勁增長。在市場重開及低按揭息率支持下，六月份待售房
屋銷售數字重上自２００６年以來的最高水平。待售房屋數字通常比現售房屋數字領先一兩個月
，預計現售房屋數字很快會有所增長。
　　資產分配方面，筆者維持己見，短期內仍以企業債券先行，主要是因為股票依然較貴，而投
資級別和非投資級別的債券定價均在長期平均價位之內。因為違約率預計會攀升，非投資級債券
投資者應尋求可靠或較高級別的發行人。地區方面，歐美兩方都得筆者歡心。從長遠來看，肺炎
疫苗必有望面世，支持股票前景同樣樂觀。
《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師　馬桂銓》

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