騰訊、匯控急彈，港股發力曾破兩萬五，收升５１３點報２４８９０

《經濟通通訊社１１日專訊》中方制裁１１名美國人士以反擊早前美方針對１１名中港官員

進行制裁，不過捲入中美角力風波、連續兩日急跌的重磅股騰訊（００７００）強勢反彈，支持

大市今日高開２８４點至２４６６２點。港股早段走勢持續向好，濠賭股領漲大市，多隻重磅股

亦錄得不錯升幅，港股半日已重上十天線（約２４７４１點）、五十天線（約２４８８４點）及

廿天線（約２４９０２點）。午後，有消息指今日本地新增確診病例持續回落，港股再發力，一

度重上兩萬五，但Ａ股收市倒跌，大市升幅一度收窄至不足４００點，最終收報２４８９０，升

５１３點或升２﹒１１％，結束三連跌，主板成交１４１３﹒５９億元，較上日增加４％。

國企指數報１０１５３，升１６２點或升１﹒６３％。科技指數跑輸大市，收報７１２９點

，跌４６點或跌０﹒６５％。

Ａ股反覆下跌，上證綜指報３３４０，跌３８點或跌１﹒１５％，３４００關得而復失；深

成指數報１３４６６，跌１９１點或跌１﹒４０％，兩市成交１﹒１３億元人民幣。

重磅股普遍上升，匯控（００００５）走高３﹒０２％，報３４﹒１元，大摩上調匯控英江

國股份評級至「與大市同步」；港交所（００３８８）無升跌，報３７４元；友邦

（０１２９９）急漲２﹒５４％，報７２﹒６５元；中國移動（００９４１）飆３﹒５６％，報

５６﹒７５元；建行（００９３９）揚２﹒１１％，報５﹒８元。恆安國際（０１０４４）軟

０﹒６８％，報６６﹒２元，為最差表現藍籌股。



＊內地下月２３日起恢復赴澳自由行，濠賭股落鑊＊



內地將於本周三（１２日）起恢復珠海居民赴澳門旅遊簽註，今日午後更公布全國９月２３

日起恢復辦理內地居民赴澳門旅遊簽注，濠賭股越升越有。金沙中國（０１９２８）飆

９﹒８３％，報３２﹒９５元，領漲藍籌股；銀娛（０００２７）揚５﹒４７％，報５９﹒８元

；永利澳門（０１１２８）升６﹒４８％，報１４﹒４６元；澳博（００８８０）升５﹒０７％

，報１０﹒１６元；新濠國際（００２００）漲５﹒４５％，報１６﹒６４元；美高梅

（０２２８２）揚４﹒８７％，報１０﹒３４元。

新經濟股個別發展，騰訊音樂收入勝預期，騰訊續前反彈２﹒２９％，報５１３﹒５元；憧

憬下月獲納入港股通，移卡（０９９２３）早段急漲高見８０元，惟午後插水倒跌，收挫

２１﹒２５％，報５２﹒８元；線上醫療股急挫，平安好醫生（０１８３３）滑３﹒８２％，報

１２０﹒７元；阿里健康（００２４１）跌２﹒９８％，報１９﹒８４元；美團點評

（０３６９０）回吐２﹒０６％，報２１８﹒４元；眾安在線（０６０６０）軟４﹒８８％，報

４３﹒８５元。

消息指本地新增約３５宗確診個案，為連續第９日病例回落至雙位數字，並較過去幾天的確

診數字減少約一半，九倉置業（０１９９７）走高５﹒６６％，報３０﹒８元。新鴻基地產（０

００１６）升２﹒５８％，報９７﹒４元；新世界發展（０００１７）升２﹒０８％，報

３９﹒３５元；太古地產（０１９７２）升２﹒８１％，報１９元；恆隆地產（００１０１）漲

３﹒２２％，報１９﹒８８元。



＊傳媒股續有炒作，壹傳媒全日成交第三多＊



本地傳媒股有炒作，壹傳媒（００２８２）預計執董被捕對日常的正常營運並無任何重大不

利影響，另旗下《蘋果日報》今加印多２０萬份至５５萬份，全日最多飆近７倍，收漲

３３１﹒３７％，報１﹒１元，為全日最大升幅個股，且為全日第三大成交股份，涉及

４２﹒６５億元；其他本地媒體股亦跟升，毛記葵涌（０１７１６）升１０６﹒６７％，報

１﹒５５元；有線寬頻（０１０９７）升２７﹒０３％，報０﹒０９４元；經濟日報集團

（００４２３）飆６﹒６％，報１﹒１３元；東方報業集團（０００１８）漲８﹒３３％，報

０﹒４５５元。

央行加大信貸、租金、稅費等方面的扶持政策激發餐飲企業活力，加上本地疫情回落，中港

餐飲股齊漲。海底撈（０６８６２）飆１２﹒９５％，報４２﹒７５元兼創上市新高；呷哺呷哺

（００５２０）升６﹒５％，報７﹒８６元；頤海國際（０１５７９）漲４﹒５％，報

１０４﹒５元；敘福樓（０１９７８）急漲６４﹒７１％，報０﹒５６元；翠華控股

（０１３１４）升７﹒０２％，報０﹒３０５元。

金價三連跌，現貨金今日一度跌穿２０００美元大關，黃金相關股急跌。山東黃金

（０１７８７）瀉５﹒３２％，報２２﹒２５元；招金礦業（０１８１８）挫５﹒４９％，報

９﹒１３元；紫金礦業（０２８９９）軟４﹒６６％，報４﹒９１元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ

（０２８４０）跌１﹒８６％，報１４５２﹒５元；中國白銀集團（００８１５）跌４﹒８５％

，報０﹒９８元。（ｙｋ）

