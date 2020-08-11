《股金豐采－涂國彬》等待新刺激法案，金價後市仍樂觀

《股金豐采》疫情繼續需要特別關注，雖然疫苗時不時有好消息傳出，但疫情不確定性令各
國各央行都保持相當的謹慎。主要央行普遍保持低息環境，並為進一步刺激留下政策空間。
各國政府層面也繼續推動刺激性財政政策。不過，美國新的刺激計畫還沒有達成協議，兩黨
繼續爭論不休，特朗普只得在上周六（８日）簽署行政命令延續部分援助措施。料新的刺激計畫
通過是大概率，只是時間問題。
＊關注美國數據＊
金價表現非常強勁，但近日出現調整壓力。不少經濟數據樂觀，包括美國在上周公布的就業
數據表現強勁，投資者開始懷疑美聯儲或許不會更加寬鬆。周內還要關注包括零售銷售和ＣＰＩ
在內的重磅數據。
＊中美關係持續緊張＊
此外，中美矛盾也受到密切關注。已經不單單是貿易之戰，金融和科技領域矛盾加深，恐怕
在１１月大選前關係都將非常緊張。避險需求增加，對美元的需求有回升，美匯指數從低位反彈
，給金價帶來壓力。
＊美元低位反彈＊
現貨金近日面對壓力，周一（１０日）曾高見２０５０﹒３美元，但很快回吐漲幅，隨後低
見２０１８﹒１美元，失守５日線。不過目前利好黃金的環境並未改變，投資者更多的是觀望，
等待回調到位後重新入場，對於後市仍然樂觀，或有進一步上行空間，再創新高可期。
＊白銀突破３０美元不難＊
白銀跟上黃金的腳步，保持在上行趨勢中，投資需求增加，近日已經非常逼近３０美元。加
上疫情擔憂減少，工業需求也增加，白銀在短線調整後料仍有進一步上行的空間。
＊鉑金保持反彈＊
鉑金在上周五（７日）回吐漲幅，壓力增加，不過本周一又做出反彈，重拾５日線，一度再
次突破１０００美元。鉑金整體還在反彈趨勢中，若能企穩１０００美元，後市或挑戰１２００
美元。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
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＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益
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