《鍾之日記》騰訊明放榜，濠賭股急升

《鍾之日記》８月１１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美國終止香港的特殊待遇地位後，美國海關和邊境保護局宣布由９月２５日起，所有香港製

造並出口到美國的商品，必須貼上中國製造的標籤，表明原產地是中國。據彭博分析指，新規例

對香港貿易或經濟的實際影響有限，因為由香港直接出口美國的商品數量很少。香港特區政府統

計，去年香港對美國出口額為３０４０億港元，當中只有大約１﹒２％為本土出口，近八成是內

地經香港轉口美國。

香江魚缸今日大反彈，恆生指數最多升６５４點，高見２５０３１點，收報２４８９０點，

升５１３點，升幅２﹒１％，結束三連跌，主板成交１４１３﹒５９億元，較上日增加４％。

祖國股市今日表現波動，滬綜指曾上三千四，創近一個月新高，但很快又回落至３３９０點

水平，尾盤市況突然急轉直下，券商板塊暴跌超過３％，科技、周期等板塊跌勢顯著，拖累滬綜

指升幅全銷，收市倒跌１﹒１５％，報３３４０﹒２９點，全日振幅達到２﹒１６％。兩市全日

成交１１３４６億元人民幣，連續第十日突破萬億元，按日則減少２％。



＊本地媒體股繼續有炒作＊



騰訊（００７００）明日公布中期業績，股價最多升近５％至５２６元，收報５１３﹒５元

，升逾２％。受手遊方面強勁推動，市場料騰訊第二季業績將勝預期。

本地媒體股繼續有炒作，壹傳媒（００２８２）預計執董被捕對日常的正常營運並無任何重

大不利影響，另旗下《蘋果日報》今加印多２０萬份至５５萬份，全日最多飆近７倍，收漲

３３１﹒３７％，報１﹒１元，為全日最大升幅個股，且為全日第三大成交股份，涉４２﹒６５

億元；其他本地媒體股亦跟升，毛記葵涌（０１７１６）升１０６﹒６７％，有線寬頻

（０１０９７）升２７％，經濟日報集團（００４２３）飆６﹒６％。



＊次季盈利急退，內銀仍隨市漲＊



內地上半年先後受新冠疫情、洪災、中美角力等因素困擾，內地銀行業肩負的「國家任務」

有增無減。國務院常務會議在６月曾提出，支持發放小微企業無擔保信用貸款、減少銀行收費等

一系列政策，推動金融系統讓利１﹒５萬億元人幣。銀保監周一公布的數據如實反映，內銀經營

情況轉差。

截至今年第二季底，中國大型商業銀行的不良貸款餘額錄１０２４０億元人民幣，連續第六

個季度攀升，更是首次突破「萬億」大關，不良貸款率達到１﹒４５％，按季升６基點；同時，

銀行業第二季末資本充足率為１４﹒２１％，較一季度末下滑超過０﹒３個百分點。

而內銀利潤亦見明顯萎縮，上半年商業銀行累計淨利潤按年下降９﹒４％，商業銀行平均資

產利潤率為０﹒８３％，較上季末下降０﹒１５個百分點。外電分析，中國銀行業在第二季的盈

利創下至少十年來最大的降幅。

野村發報告指出，內銀在今年第二季的純利按年下跌２４％，遠較該行預期差。由於次季行

業的盈利表現疲弱，認為其全年的盈利預測或會進一步下調。該行指，儘管結構有所改善，公司

貸款和抵押貸款利率將繼續下跌約２０基點，但認為銀行業的風險緩衝仍然穩固，特別是大型銀

行及股份制銀行，有關銀行已為下半年的經濟持續增長做好準備。

面對整體行業數據疲弱，內銀股今日卻齊齊隨市造好，招行（０３９６８）漲４﹒６％，工

行（０１３９８）升２﹒２％，建行（００９３９）升２﹒１％，郵儲行（０１６５８）亦升

１﹒４％。



＊澳門抗疫有成，賭城亮燈有望＊



國家移民管理局下午正式公布，對澳門分三步恢復旅遊活動。自明日（１２日）起，廣東省

珠海市公安機關出入境管理部門恢復辦理珠海市居民（包括居住證持有人）赴澳門旅遊簽注；如

無出現特殊情況，自８月２６日起廣東省公安機關出入境管理部門恢復辦理廣東省居民赴澳門旅

遊簽注；如果內地與澳門疫情形勢總體繼續向好，全國公安機關出入境管理部門將於９月２３日

起恢復辦理內地居民赴澳門旅遊簽注。

今早澳門政府已先行一步公布消息，明日起開放珠海旅客訪澳。消息刺激濠賭股全日急升，

金沙中國（０１９２８）暴漲９﹒８％，是表現最好藍籌股，銀娛（０００２７）升５﹒５％，

報５９﹒８元；永利澳門（０１１２８）升６﹒５％，新濠國際（００２００）升５﹒５％，澳

博控股（００８８０）升５﹒１％，美高梅中國（０２２８２）升４﹒９％。

澳門已連續１３４天無本地病例報告，至今累計僅錄得４６宗確診個案。澳門的抗疫策略被

指十分成功，除了對外交通較少的根本原因外，還和澳門政府及時反應有關，例如提前限制外來

人士訪澳。

花旗發表報告指，內地恢復珠海居民赴澳門旅遊簽證，料未來幾周佔澳門訪客三分之一的廣

東省亦有望放寬旅遊簽證，可吸引更多優質客戶重臨澳門；而且由於目前內地遊客可選的安全旅

行目的地非常有限，故澳門今年的「十一黃金周」有望比以往更「黃金」。

不過，中金預計，放寬珠海旅遊簽證將不會令博彩收入顯著回升，但今次澳門更早於香港放

寬其旅遊簽證，意味中國今後對香港和澳門的個人自由行簽證政策可能脫勾，憧憬澳門今年可能

增加自由行簽證覆蓋城市的數量。



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