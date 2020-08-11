  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/08/2020 09:24

《股林淘金－林家亨》美股大步升，港股大落後

　　《股林淘金》上星期美國總統特朗普強行延續美國疫情之救援資金後，昨天（１０日）市場
傳出民主黨願意與共和黨會面，重新就紓困方案提出修改建議，期望達成兩國會共同支持的紓困
措施。消息令美股進一步上升，道指報升３５７點，但納指仍跌４２點，美國長、中、短債息溫
和上升。
　　美國道指已經升穿保歷加通道頂線，昨天滬深３００指數亦升上保歷加通道中軸線之上，但
港股卻接近保歷加通道底線附近，形成不合理的落後處境。預計美國短期不會再向特區政府發出
打擊政策，建議在保歷加通道底線附近吸納大市值的新經濟龍頭股份，作短、中線持有，預期未
來恆指會反覆重上２５０００點水平以上。
　　
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
＊筆者並沒有持有上述股份
　
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商
，買入賣出好輕鬆！
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ　　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話10/08/2020
【封殺微信】美國下令封殺微信　券商指對騰訊財務影響有限
中國故事10/08/2020
《神州經脈》7月CPI升幅擴PPI勝預期　滬綜指難過三千四關
財經熱話10/08/2020
騰訊再瀉挫近5%　港股跌154點收24377　科指挫210點
香港政情10/08/2020
【國安立法】警方國安處拘捕黎智英及壹傳媒高層　涉勾結欺詐等罪
財經熱話10/08/2020
【封殺微信】蘋果手機若缺微信恐拖累在華銷售　一眾概念股齊捱沽
FOCUS10/08/2020
【FOCUS】「知己知彼」反華合奏　花旗國兩智庫露線索
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】上水廣場 x Rody 手提電風扇+兩用Tote bag

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金