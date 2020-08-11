《股林淘金－林家亨》美股大步升，港股大落後

《股林淘金》上星期美國總統特朗普強行延續美國疫情之救援資金後，昨天（１０日）市場

傳出民主黨願意與共和黨會面，重新就紓困方案提出修改建議，期望達成兩國會共同支持的紓困

措施。消息令美股進一步上升，道指報升３５７點，但納指仍跌４２點，美國長、中、短債息溫

和上升。

美國道指已經升穿保歷加通道頂線，昨天滬深３００指數亦升上保歷加通道中軸線之上，但

港股卻接近保歷加通道底線附近，形成不合理的落後處境。預計美國短期不會再向特區政府發出

打擊政策，建議在保歷加通道底線附近吸納大市值的新經濟龍頭股份，作短、中線持有，預期未

來恆指會反覆重上２５０００點水平以上。



《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

＊筆者並沒有持有上述股份



《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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