《匯市縱橫－蕭啟洪》美國之完美示範

《匯市縱橫》伴隨疫情，美國距離總統大選還有不到半年的時間，中美之間的爭拗愈趨明顯

。一直以來，以中國為核心的經貿議題和環太平洋戰略通常都是民主共和兩黨較量的主要發力點

和區別點之一，但隨著中美雙邊關係邁向全面博弈的階段，在對中國強硬這一點上兩黨根本沒有

分歧，唯一區別可能在於誰對中國較為強硬，誰更側重意識形態和本土思潮，誰更能發揮「大美

國主義」精神，以及誰可延續帶領全球的「領頭羊」。但可惜的是，受到「Ｂｌａｃｋ

Ｌｉｖｅｓ Ｍａｔｔｅｒ」事件，及美國國內多月來的疫情仍未受控的影響，凸顯出侵侵領導

無方和抗疫不力的證據，逼使他不顧一切地大打中國牌以提高自己連任的勝算，更寄望於短期內

能塑造自己是唯一對抗中國的造王者，以挽回選民的支持。



最無奈的是，ＴｉｋＴｏｋ近日就被捲入兩大國博弈之中，除美國再次暴露了「美國霸權」

的野蠻行為之外，還完美示範了如何危害國家安全的重要性。據報，侵侵欲以國家安全的名義全

面封殺ＴｉｋＴｏｋ，並要求限令在４５天之內把它轉賣給微軟公司。正所謂「欲加之罪，何患

無辭」，一個只有約５８秒播放了各種有趣的生活小視頻如何涉及危害美國國家安全和私隱呢？

若說，一句懷疑ＴｉｋＴｏｋ可能會把美國國民的個人資料直接送到中國手上，那是否有鐵證如

山的證據可以拿出來看看？猶如跟美國安全官員說中方盜竊美國新冠疫苗一樣可笑，給你編織罪

名跑得飛快，但要他們堂堂正正拿出證據，就連一點皮毛都拿不出來。說到底，仍是離不開侵侵

藉「危害國家安全」之名，打壓中國企業在美國業務為實。



從下載量的數據來看，ＴｉｋＴｏｋ早已成為全球增長最快、下載量最高的短視頻ＡＰＰ之

一。單是２０１９年全球下載量已經突破１５億次；並於２０２０年，受惠於疫情的催化下，

ＴｉｋＴｏｋ上半年的下載量已高達６﹒２６億，衝到了全球第一的位置。毫無疑問，

ＴｉｋＴｏｋ是中國在海外市場最為成功的ＡＰＰ之一，特別是它標誌著年輕一代主流社交平台

，更完勝「臉書」和「ＩＧ」等老化平台，搶佔了年輕一代喜愛低內容極短片的市場缺口。試問

美國又怎會容得下中國企業在其本土業務上拿「一哥」的本領呢！最可笑的是，侵侵更急不及待

在Ｔｗｉｔｔｅｒ上發表，不介意微軟收購中國影片分享程式ＴｉｋＴｏｋ，但同時又要求大部

分收益都要歸入政府庫房。很明顯，此舉是一種強盜行徑，高舉著「國家安全」大旗，實際上卻

是對外國企業的巧取豪奪。更可悲的是，一個自言「自由」的國度，竟然是一個依靠不公平競爭

、以國家力量打壓企業的「霸權」國家。然而，這一歪風若持續下去，真擔憂中國企業往後在美

國的日子怎樣過？



美國作為當今世界第一強國，理應該發揮大國優勢，積極為推動世界各國發展，維護和平作

出貢獻，若你真的這麼想，也許發覺你便太幼稚了！多年來，美國無論在軍事和經濟上一直都是

世界領先的超級大國。但是，近年來，隨著中國經濟的持續快速發展和國力的不斷提升，中國的

國際地位和影響力日益提高。由於中美兩國在政治、社會、經濟和文化等領域具有巨大差異，加

之擔心中國的崛起將逐漸動搖美國唯一超級大國的地位，並與美國爭奪世界的領導權，因此美國

共和及民主兩黨早已把中國視作為潛在威脅和戰略對手。如今，最可惡的是，中美角力從貿易、

科技、南海和金融領域等戰線已轉至爭奪互聯網的話語權身上了。說到這，大家便明白了。



＊本周策略＊



歐元：本周建議候低於１﹒１７００買入歐元兌美元，目標１﹒１９００，止蝕１﹒１５００。



離岸人民幣：本周建議候高於７﹒０３００沽出美元兌離岸人民幣，目標６﹒９３００，止蝕

７﹒０８００。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》



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