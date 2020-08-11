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11/08/2020 16:46

《師傅教路－黃瑋傑》疫情後新一線城市用車消費崛起，中升吼低買

　　《師傅教路》中升控股（００８８１）公布了截至２０２０年６月３０日止上半年度業績，
雖然期內新車銷量同比有所下跌，但收入與股東應佔溢利均錄得增長，主要受售後及精品業務收
入和增值服務收益增長所推動。

＊上半年新車銷量跌７﹒８％＊

　　於今年上半年度，中升控股實現收入５８２﹒０３億元（人民幣﹒下同），較２０１９年同
期增長１﹒４％。雖然上半年度新車銷量下降７﹒８％至１９﹒７１８８萬台，但新車銷售收入
仍增長０﹒６％至４９７﹒８７億元，主要由於豪華品牌銷量增長５﹒７％至１１﹒１６５３萬
台，佔集團總銷量５６﹒６％，較去年同期大幅增長，反映集團產品結構進一步優化。集團目前
代理的品牌組合涵蓋梅賽德斯　奔馳、雷克薩斯、奧迪、寶馬、沃爾沃（富豪）、捷豹路虎等豪
華品牌，以及豐田、日產、本田等中高端品牌。
　　集團售後服務及精品業務收入為８４﹒１５億元增長６﹒１％，佔總收入１４﹒５％。增值
服務（包括汽車保險、汽車金融以及二手車買賣等服務）收益為１３﹒０６億元，增長８％。二
手車板塊是集團２０２０年的業務重點，今年上半年度，集團二手車交易量達到４０６７６台，
同比逆市大幅增長約３３﹒９％。另一方面，集團新車銷售的金融滲透率進一步大幅上升至約５
８﹒６％。根據市場數據顯示，未來行業金融滲透率預期有望進一步提升。

＊中期多賺一成，毛利率上升＊

　　集團股東應佔溢利為２２﹒９１億元，增長１０﹒１％。按業務劃分，新車銷售業務毛利為
１４﹒９３億元，增長１３﹒６％；售後及精品業務毛利為３９﹒１６億元，增長０﹒８％，佔
毛利總額７２﹒４％。整體毛利率為９﹒３％，較去年同期提升０﹒２個百分點。
　　於今年６月３０日，集團經銷店總數增加至３６５家，其中包括２１０家豪華品牌經銷店及
１５５家中高端品牌經銷店，覆蓋全國２４個省、直轄市及自治區，超過９０個城市。展望未來
，集團將繼續擴展其在豪華及中高檔乘用車市場的業務，並透過新建店及進行適當的併購來擴大
分銷網絡。市場調查數據顯示，疫情後新一線城市用車消費需求迅速崛起，集團將在高線城市重
點區域進一步深化網絡建設，建議買入價４８港元，目標５４港元，止蝕位４５港元。《輝立證
券董事　黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

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