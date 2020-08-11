《ＥＴＦ透視－陳承冲》中國扶持人工智能，利好相關主題式ＥＴＦ

《ＥＴＦ透視》中國政府近年來大力推動人工智能的發展，希望在經濟轉型和人口結構日趨

老齡化的形勢下，為經濟增長注入新的活力。人工智能目前正與產業深度結合，推動智能交通、

金融、醫療以及整個城市的智能化。

人工智能是研究開發能夠模擬、延伸和擴展人類智能的理論、方法、技術及應用系統的一門

新的技術科學，目的在於賦予機器會?、會說、會寫、會行動的能力。這一概念自上世紀五十年

代被首次提出以來，經歷了幾次大的突破性發展，由最初的非智能對話機器人到八九十年代的語

音識別系統，再到最近的大數據和機器學習。

中國政府早於２０１５年就在其《中國製造２０２５》中提出，著力發展智能裝備和智能產

品，推進生產過程智能化，培育新型生產方式，全面提升企業研發、生產、管理和服務的智能化

水準。２０１７年國務院又專門就新一代人工智能發展做出規劃，目標到２０３０年，人工智能

理論、技術與應用總體達到世界領先水準，成為世界主要人工智能創新中心。



＊人工智能是「新基建」重要一環＊



人工智能也是政府近日不斷強調的「新基建」七大版塊中的重要一項。人工智能與５Ｇ、大

數據等技術結合，將帶動諸多行業快速發展，為很多領域的數字化、智能化轉型奠定基礎。

近年來，中美之間的貿易和政治摩擦不斷升級，這使得中國儘快完成經濟結構轉型並實現尖

端技術自給自足的迫切性大為提高。人工智能領域的發展也將極大地緩解人口老齡化和勞動力成

本不斷攀升帶來的壓力，將「人口紅利」轉化為「機械人紅利」。

政府大力扶持、經濟轉型需要以及國際形勢的推動給人工智能和機械人領域的發展帶來前所

未有的機遇。投資於該領域的交易所買賣基金潛力巨大。

《未來資產環球投資ＥＴＦ產品專員 陳承冲》

