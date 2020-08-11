《股壇解碼－戴名》特朗普重拳出擊；恒大健康（７０８）內有玄機



《股壇解碼》上周市場再次飛出黑天鵝，美國公報１１人的制裁名單，制裁範圍之廣和精準

的針對性可說是史無前例，由於欠缺先例，增加了市場的不確定性，但上周五（７日）美股各個

指數表現參差，當中以納斯克指數和Ｒｕｓｓｅｌｌ ２０００指數的表現南轅北轍，納指下跌

接近１００點（約０﹒９％）的同時，反映整體經濟狀況的Ｒｕｓｓｅｌｌ ２０００升約２５

點（約１﹒６％），由於其包括了美國的大、中、小和微企，對美國整體經濟表現的代表性更全

面。Ｒｕｓｓｅｌｌ ２０００在最近一個多月以來的表現都是穩步上升，說明美國的中、小和

微企經營情況有改善，這對特朗普的連任起了重大作用，投資者唯一要考慮的是市場盛傳美國於

８月底前將會有第二批制裁名單並且關閉紐約和三藩市的中國領事館，如果傳聞屬實的話，金融

市場必然會出現極大震動，相信對中國經濟的影響會較大，仍然維持美股今年創新高的預測。



＊重修舊好＊



美國衛生部長阿薩爾乘坐Ｃ４０Ｂ專機出訪台灣，此程將會與台灣簽署衛生合作備忘錄，由

於阿薩爾所乘坐的專機為副總統專機，對台灣來說是給足了「面子」，亦顯示出美國要和台灣更

緊密地走在一起的決心，這些都是挑戰中國底線的行為，加上美國增加對台售武，可以預期台海

局勢將會愈來愈緊張，投資者宜暫時遠離亞洲市場。



＊窮途末路＊



上周五華為終於宣布一直引以為傲的麒麟晶片將成絕唱，這些歸咎於華為一直主攻晶片設計

而忽略了晶片製造的投入，在商言商，晶片製造是毛利低的行業，既然市場上有台積電和三星這

些成熟的製造商可以代工生產，華為自然把資源都投入去晶片設計上面，只是人算不如天算，在

美國的制裁施壓下，華為終於面對無晶片可用的困境，強如華為也如斯田地，其他的國內企業在

美國制裁下還能撐多久？



＊大勢已去＊



恆指上周三（５日）、周四（６日）向上突破上升的阻力位２５０５０點失敗，周五下跌近

４００點，全日波幅超過７００點，好淡角力的慘烈可想而知，恆指牛熊證倉位比例升至

６６：３４，相比對上一周數據顯示牛證的比重上升，大戶向下回收牛證的誘因增加，投資者不

妨適當造空，維持恆指將最終下跌至２２０００點附近。



＊股票簡評＊



恆大健康（００７０８）主要業務為互聯網＋社區健康管理、國際醫院、養老和康復產業等

，近年亦積極參與投資高科技新能源汽車製造。集團在７月２７日發布公告稱新能源汽車已經成

為恆大健康的主營業務，公司將更名為恆大汽車。自從２０１９年起，中國恆大集團高調參與新

能源汽車市場，並將新能源汽車業務定位為集團四大業務之一。

恆大汽車坐言起行在電動車產業鏈上收購或投資多家公司，包括瑞典車企ＮＥＶＳ，瑞典超

跑公司Ｋｏｅｎｉｇｓｅｇｇ，德國動力總成公司Ｈｏｆｅｒ，之前恆大汽車宣布ＮＥＶＳ旗下

國能９３車型成功量產下線，但這型號是ＮＥＶＳ在恆大汽車入主前研發的車型，雖然是

ＳＡＡＢ的平台生產，可惜屬於「油改電」車型，這也意味著這款車型存在先天性的缺憾，無論

在價格和品質在市場上都沒有甚麼競爭力。恆大健康的新能源汽車生產基地遍布全國多個地方，

分別在天津、上海、廣州、瀋陽、鄭州、六安，南通等多個城市落地。恆大汽車會透過一個預估

模型和這些地方政府談判，當中包括在當地投資建廠的預計虧損，汽車產業帶來的就業機會和稅

收增長，然後憑藉模型的推算結果要求地方政府配套住宅和生活用地等等，主要要求是這些配套

土地所帶來的房產銷售收入，能夠覆蓋在當地的投資虧損。

傳聞中國恆大（０３３３３）未來會推出「買樓送車」活動，利用造車業務來刺激地產板塊

，中國恆大的真正野心到此不言而喻。恆大汽車股價狂升背後說穿了又是貨源歸邊四個字。大股

東恆大持倉接近７５％，根據港交所（００３８８）ＣＣＡＳＳ資料，頭五大持倉證券行分別是

大摩約４％、結好證券約３﹒８％、瑞銀約３﹒２％、中南證券２﹒３５％和英皇證券約１﹒９

０％，如果對細價股有認識的投資者應該對這幾間證券行有似曾相識的感覺，簡單說都是鳳凰無

寶不落，他們的持股量已超過１５％，以街貨不到１０％來說，要炒高股價不難。投資者現價不

宜高追，預期股價支持位在１２﹒５元。《資深市場人士 戴名》



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