《日入而息》人大通過立法會議員續任不少於一年，鐵塔多賺１７％

《今天重點》﹡新華社：人大常委通過第六屆立法會續履職不少於一年；林鄭指稍後將人大

決定刊憲，讓立法會盡早恢復運作；中聯辦指人大常委會決定具有不容挑戰

的法律權威；港澳辦：為立會繼續履職提供法律基礎

﹡中國鐵塔（００７８８）中期多賺１６﹒９％，不派中期息

﹡萬洲國際（００２８８）中期生物公允值調整前純利升１８﹒８％，中期息

５港仙

﹡閱文（００７７２）中期盈轉虧蝕３３億人幣，不派息

﹡本港新增３３宗確診個案，較上日減半



《即日市況》﹡騰訊、匯控急彈，港股發力曾破兩萬五，收升５１３點報２４８９０



《深滬股市》﹡券商尾盤挫，累滬指收市倒跌１﹒１５％三千四得復失



《美元匯價》﹡美匯望形成雙底支持，９４為重要阻力；歐元最新報１﹒１０６╱０２，

日圓最新報１０６﹒０２╱０５



《公司業績》﹡中國鐵塔（００７８８）中期多賺１６﹒９％，不派中期息

﹡聯眾（０６８９９）附屬ＡＥＳＥ半年淨虧損擴大至１９５７萬美元

﹡長虹佳華（０３９９１）半年純利１﹒５億元，跌８﹒６％，不派息

﹡光大綠色環保（０１２５７）中期純利按年升１％，派中期息８仙

﹡佐丹奴國際（００７０９）中期盈轉虧蝕１﹒７５億元，派中期息３﹒１仙

﹡莊園牧場（０１５３３）半年盈轉虧損１９７﹒５萬元人民幣，不派息

﹡萬洲國際（００２８８）中期生物公允值調整前純利升１８﹒８％，中期息

５港仙

﹡保誠（０２３７８）中期持續經營業務經調整稅前經營溢利跌３％，息

５﹒３７美分

﹡京城機電股份（００１８７）上半年虧損收窄至２４０９萬元人民幣，不派

中期息

﹡閱文（００７７２）中期盈轉虧蝕３３億元人民幣，不派息

﹡龍源電力（００９１６）中期純利按年升４％至３２億元人民幣，不派息

﹡華虹半導體（０１３４７）次季純利跌５９％至１７８０萬美元



《公司資訊》﹡中國鐵塔（００７８８）上半年塔類收入升１﹒６％，租戶增至３１２﹒４

萬戶；中國鐵塔料下半年資本開支與上半年相若，中美爭端影響不大

﹡民銀資本（０１１４１）與合景泰富（０１８１３）訂立費用函

﹡先鋒醫藥（０１３４５）附屬獲抗高血壓產品中國獨家營銷權

﹡守益控股（０２２２７）主席及控股股東與放債人達成和解

﹡佐丹奴（００７０９）中期非現金減值撥備７１００萬，毛利率降至

５４﹒６％；對本港市場不樂觀，無意裁員或削減員工薪金；對下半年香港

市場悲觀，下半年租金減幅不理想或關十間店

﹡法諾（０８１５３）與庫卡機器人訂合作協議

﹡金威醫療（０８１４３）附屬終止收購一美容醫院部分權益

﹡浙江富泰向達利國際（００６０８）提供建設工程，涉８４４２萬元人民幣

﹡隆基泰和智慧能源（０１２８１）完成６０００萬元人民幣債務結算，獲供

熱公司九成股權

﹡雅仕維（０１９９３）獲成都國際機場１號客運大樓廣告營運權

﹡道達爾中國與阿里巴巴（０９９８８）簽署戰略合作協議，推動業務數字化

升級

﹡舜宇（０２３８２）７月手機鏡頭出貨量按年升２５％至１﹒３６億件

﹡保誠（０２３７８）擬完全分拆及剝離Ｊａｃｋｓｏｎ，料其將僅在美國上

市；保誠中期亞洲年度保費等值銷售額跌６４％，香港境外市場跌１２％



《神州民企》﹡騰訊（００７００）旗下遊戲直播平台鬥魚與虎牙合併；騰訊音樂表示會否

被除牌還「為時過早」，除牌非唯一選擇；廣州酷狗計算機科技公司向騰訊

音樂出質全部股東股權

﹡中富資源（００２７４）出售黃金開採商２９％股權抵債，作價３８４９萬

元人民幣

﹡鳳凰衛視（０２００８）附屬出售開曼公司股票與一點科技逾四成股權



《中國要聞》﹡工信部表示２０２１年研製數據安全行業標準２０項以上

﹡習近平稱堅決制止餐飲浪費，全社會營造節約為榮氛圍

﹡發改委表示鼓勵整車企業回收舊零部件再製造

﹡海關總署表示上半年中國外貿市場份額變大，抗壓力提升

﹡官媒評論表示金融開放大勢所趨，Ａ股吸引外資持續增配

﹡貴州茅台酒廠集團技術開發公司原總經理王俊接受調查

﹡黃河出現２０２０年第４號洪水，料上游來水持續增加

﹡颱風「米克拉」來襲，內地啟動防汛防颱風ＩＶ級響應

﹡乘聯會表示７月廣義乘用車零售銷量同比增加７﹒９％

﹡東方資產表示上半年新增不良資產業務投放３０３億元人民幣

﹡據報兩大電企將發１４００億債券解決新能源欠補問題

﹡中債登「其他」項下國債規模急增，引發人行增持猜想

﹡寶馬中國合資方華晨集團債價暴跌，傳銀行擬重組債務

﹡深圳市國資委表示疫情以來累計免租降費１４﹒８億元；深圳國資沒有一家

虧損，沒有一家僵屍企業

﹡深投控表示上半年利潤１１５億元按年增長２０％

﹡廣東近３３億元地方債周三開售，免徵稅費可實時贖回

﹡北京表示嚴禁城鎮居民到農村購買宅基地和宅基地上房屋

﹡上海市委書記李強走訪商湯科技等三家創新型企業

﹡上海建工、上海醫藥集團躋身世界五百強企業

﹡人行５００億逆回購利率持平，淨投放５００億；７月末Ｍ２增速放緩至

１０﹒７％，低於預期；７月末社融規模存量２７３萬億元增１２﹒９％

﹡阿扎稱國際組織不應玩弄政治，中方批美將疫情政治化

﹡美國海關表示９月２５日起港產貨品須標明來源地為中國

﹡美國準備頒布新規定，將進口香港產品列為中國製造

﹡唐娟拒認簽證詐欺，美檢方搜出２８０萬個電子文件

﹡經濟施壓現漏洞，加國菜籽迂迴進入中國銷量反大增

﹡據報華為啟動南泥灣項目，加速產業鏈「去美國化」

﹡陸金所擬今年赴美上市，集資最多２３３億元

﹡虎牙ＣＥＯ內部信表示謹慎評估與鬥魚合併提議，尚未做任何決定

﹡法國私隱保護機構正式調查ＴｉｋＴｏｋ

﹡內地７月社融規模增量１﹒６９萬億人幣，少於預期；內地７月新增人民幣

貸款９９２７億元，大幅少於預期

﹡銀保監約談１２家人身險公司高管，關注利差損風險

﹡上海計劃年內設立逾百個早餐取餐櫃

﹡信通院表示７月國內手機市場總體出貨量同比跌近３５％

﹡人大通過香港立法會繼續運作議案，續任不少於一年

﹡國務院同意在２８個省市全面深化服貿創新發展試點

﹡鍾國斌稱出口美國商品改貼中國製標籤影響不大

﹡中國華融原董事長賴小民案一審開庭



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒９％，報１２７８０﹒１９點



《其他消息》﹡現金發放計劃１７萬第三批書面登記人士提前明起收款

﹡公屋平均輪候時間再度延長至５﹒５年

﹡深股通額度全日用３１﹒１億元；滬股通額度全日用３２﹒１億元，陸股通

淨流入逾３９億

﹡沈祖堯將赴新加坡接任南洋理工大學醫學院院長



《國安立法》﹡香港政研會主席去信證監會，要求將壹傳媒停牌

﹡消息指人大常委會全票通過立會繼續運作決定議案

﹡許正宇批美藉國安法施所謂「制裁」，完全是雙重標準

﹡報道指花旗及渣打加大對香港客戶的審查

﹡壹傳媒工會表示警方封鎖侵犯編採部門，憂讀者不再報料

﹡匯業銀行獲美國撤銷制裁，區宗傑表示歡迎

﹡警方今早押解黎智英到西貢香港遊艇會搜證；黎智英在警員押解下離開西貢

遊艇會

﹡蓬佩奧稱對黎智英被捕深感不安，中方：不應說三道四

﹡蘋果日報表示警方取走資料涉新聞材料，將申請禁制令

﹡壹傳媒（００２８２）不知悉導致股份價格及成交量出現波動的原因



《新冠肺炎》﹡本港新增３３宗確診個案，較上日減半

﹡袁國勇料廣華醫院病人屬院內感染，呼籲病人戴好口罩

﹡內地於９月２３日起全面恢復辦理居民赴澳門旅遊簽注

﹡中銀香港捐助惜食堂流動車為基層提供疫情膳食支援

﹡水務署承建商分包商４名員工分別確診和初步確診

﹡民政總署再擴大社區病毒檢測計劃至２２幢樓宇及屋？

﹡限聚令禁晚市堂食等措施延長至下周二

﹡楊屋道街巿提早今晚七時關閉進行深層清潔消毒

﹡廣華醫院出現多宗確診個案，袁國勇下午到場視察

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