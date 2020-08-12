《油金掠影》華府刺激計劃希望黯淡油高開低收，數據造好金挫半成

《經濟通通訊社１２日專訊》華府就新一輪刺激計劃仍存分歧，快速出台計劃以緩解疫情對

美國經濟造成的衝擊希望渺茫，油價周二（１１日）盤中早段上漲後收市倒跌約１％。

布蘭特原油下滑０﹒４９元（美元．下同）或１﹒１％，收報每桶４４﹒５０元。美國原油

跌０﹒３３元或０﹒８％，報每桶４１﹒６１元。

美國參議院共和黨和民主黨領袖批評對方在刺激計劃上的做法，沒有透露何時恢復新一輪刺

激計劃的磋商，也沒有就關乎數千萬人的失業補貼採取任何行動。

油價在美國周度石油庫存數據公布之前也有承壓，市場預期上周原油和汽油庫存下降，而餾

分油庫存或增加。

另外，俄羅斯總統普京表示，經過不到兩個月的人體試驗，俄羅斯成為全球第一個給予一款

新冠肺炎疫苗監管批准的國家。



＊黃金失守兩千美元，創七年來最大單日跌幅＊



經濟數據造好加上市場對新一輪刺激計劃存憧憬，市場風險偏好回升，金價周二急挫逾半成

，料創七年來最大單日跌幅。

現貨金重挫５﹒２％，報每盎司１９２１﹒５０元，失守兩千美元，將創下２０１３年６月

以來的最差單日表現。

美國黃金期貨收跌４﹒６％，報每盎司１９４６﹒３０元。

美國７月生產者物價指數（ＰＰＩ）創下逾一年半來的最大漲幅，遠勝預期。數據亦提振美

股，標普５００指數升至接近紀錄高位。

分析師指，俄羅斯疫苗消息進一步促使資金流入股市，而好於預期的經濟數據扶助加速對黃

金的拋售，不過認為黃金前景仍是看漲。

其他貴金屬亦遭拋售，白銀插１３﹒４％，至每盎司２５﹒２４元，盤中曾重挫

１３﹒８％，錄得２００８年１０月以來最大單日跌幅。鉑金挫４﹒７％，報每盎司

９４０﹒０８元。鈀金急跌４﹒７％，報每盎司２１１６﹒３３元。（ｆｚ）

