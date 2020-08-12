《運籌帷幄－梁業豪》下跌動力已經減弱

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則分別屬於偏好和偏淡。昨天（１１日）的急升市況及時剎停了港股的跌勢，令投資者的應

市信心有機會回復。筆箸曾經說過，本周屬於港股的危險期，故不應低估淡友大戶再攻的可能性

。事實上，昨天大市的成交量增幅並不算配合升勢，反映出好友大戶雖然成功重奪市場控制權，

對後市仍有保留。從另一個角度來看，若大市掉頭再跌，估計亦會有不俗的承接力。

無論如何，港股的下跌動力已經減弱，主因為藍籌股的買盤明顯回增，抵銷了仍處短期調整

中科技股的沽壓。再次提醒大家，近日科技股雖然從高位回落，其中期與長期的大強勢未改。因

此，若已趁高沽貨套利，中長線投資者應捕捉低位入市補貨的機會。最後，港股於本周末前後正

式轉好的機會仍在，投資者對後市暫時不宜看得太淡。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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