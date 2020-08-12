《缸邊隨筆－石鏡泉》外循環

《缸邊隨筆》中央在今年５月提出了內循環和外循環，昨天（１１日）談了內循環，今天

（１２日）談外循環。中央講了個政策，但要人解讀，筆者找來了黃奇帆在８月時的解讀。黃奇

帆何許人也？見文末。



＊投資中國股市須理解政策＊



講這些中央政策，是悶到抽筋，因為不似講股價，一天、兩天就有分曉，這些中央政策要三

、五、七、十年才見效，但如不理會，會死咗都唔知點解，又或者發咗達都唔知，如謂中國股市

是政策市，你不去啃通中央政策才去投資，跟盲人騎瞎馬，夜半臨深池差不多。



為免大家讀得悶，故筆者將黃奇帆的解讀再解讀，如有會錯意，累到各位，恕不負責，還是

請你看黃奇帆的原話為好。請觀看「黃奇帆談外循環」：



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ｅｌａｔｅ



我的簡本解讀，只得五條：



（１）外循環是被美國逼出來的。



修訂後的美、加、墨協定正式生效，其中的「『毒丸條款』就是針對中國而來的，是他們試

圖削弱中國在全球貿易和產業供應鏈地位的重要一步。」黃奇帆表示，接下來美國大概率會延續

在推動協定時的主要操作手法，與歐盟、英國、日本等達成類似的ＦＴＡ（自由貿易協定）協議

，這實際上對我國形成了新的圍追堵截。



我國應加快ＦＴＡ談判，積極參與國際經貿規則談判和制定。要通過參與這類經貿規則的談

判，一方面努力打破美國在世界範圍內「去中國化」的圖謀，另一方面我們要利用中國的巨大的

市場潛力，把這些國家和地區吸引到中國這邊來。



（２）減關稅，促進口，逼國內廠家轉型升級。



黃奇帆建議，在未來的三五年內，將關稅的總水平由現在的７﹒５％左右逐步降到５％左右

，實現與發達經濟體大致持平。主動降低關稅水平，可以直接降低消費者的進口成本，增加群眾

的消費福利，還可以倒逼國內的產業轉型升級，促進國內企業的產品進一步提升到國際水平，有

利於增加進口，促進進出口的平衡，為實現國際收支平衡創造條件。



（３）多方開放，引資來中。



黃奇帆指出，近日，國務院常務會議通過了２０２０年版外商投資負面清單，其中全國外商

投資准入負面清單由４０條減到３３條，自貿實驗區的外商投資准入負面清單由３７條減到３０

條，特別是金融領域取消了證券公司、證券投資基金管理公司、期貨公司、壽險公司的外資股比

限制。製造業領域放開商用車製造外資股比限制。農業領域，將小麥新品種選育和種子生產由中

方控股放寬為中方股比不低於３４％。這些都為我們抓住機遇、引資補鏈創造了條件。



「在過去４０年的開放中，我們廣泛地開放了外資投資領域，但在四個投資領域方面我們還

是管得比較緊，負面清單比較多的。第一是外資金融機構的投資；第二是服務貿易領域的外資投

資；第三是公共服務，包括教育、衞生、文化等方面的外資投資；第四是數字經濟領域的外資投

資。」黃奇帆說，這四個方面，負面清單控制的領域都比較窄、比較多。這次國務院把金融機構

、服務貿易、公共服務，以及數字經濟領域，放寬了股權比的限制，減少了負面清單的約束，應

該說在整個經濟範圍內形成了全方位、寬領域、多渠道的外資投資的格局，相信這些措施會產生

巨大的作用。



（４）擴大產業鏈，以抗去中國化。



黃奇帆建議，下一步要進一步擴大物流、研發設計、數字經濟等服務業的開放，吸引更多的

全球產業鏈相關企業落戶中國，加入區域產業鏈集群，進而打造新型產業的產業鏈集群。在國外

需求依舊疲軟的時候，可以通過努力營造以當地需求、國內需求為拉動的產業循環。當國外市場

復甦的時候，擴大產業集群規模和發展質量，可以帶動全球產業鏈的大循環。



（５）中國營商環境要國際化，按ＷＴＯ、ＦＴＡ框架來管理。



黃奇帆進一步解釋，營商環境法治化，就是要將營商環境的具體要求上升為法律，轉化為可

問責的製度規則；實現營商環境便利化，就是要最大限度地為各類要素跨境自由流動提供便利，

實現成本最小化；而實現營商環境國際化，就是要按照ＷＴＯ和ＦＴＡ的自由貿易協定所約定的

營商環境，實現准入前國民待遇、負面清單管理、知識產權保護、勞動權利保護、生態環境的保

護等。黃奇帆還指出，要以建設自貿區和中國特色自由貿易港為依托，建設開放新高地。



在未來三、五、七年，中國的經濟資源分配是在「內循環」與「外循環」這兩個關節點上，

乘勢，不逆時是炒股者與投資者的生存之道。



黃奇帆，重慶市原市長、十二屆全國人大財經委副主任委員、中國國際經濟交流中心副理事

長。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）



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