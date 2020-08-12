【國安立法】據報國有銀行在港採取行動遵守美國對中港官員制裁

《經濟通通訊社１２日專訊》外電引述市場消息人士指出，中國國有銀行在香港正在採取行
動遵守美國對中港官員實施制裁，以尋求獲取美元資金和維持海外網絡。據報，目前中國銀行
（０３９８８），建設銀行（００９３９）及招商銀行（０３９６８）在美國均有業務，在為
１１名被美國制裁的中港官員開設新帳戶時已變得謹慎。（ｅｃ）（ｚｚ）
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