《盤後部署》觀望中美會談進展，港股２５６００點料有阻力

《經濟通通訊社１２日專訊》隔晚美股反覆向下，美國總統特朗普表示，不考慮與中國展開

第二階段貿易談判。港股低開２２點後走軟，早段跌幅一度擴大至逾２００點低見２４６８５點

，失守十天線（約２４７７１點）。午後，本地銀行股及地產股升幅顯著擴大，今日收市後放榜

的騰訊（００７００）亦重展升勢，支持港股轉升，最多漲逾４００點，高見２５２９１點，重

上兩萬五，兼創７月２３日以來最高。最終港股收報２５２４４，升３５３點或升１﹒４２％，

主板成交１４４０﹒７５億元增加不足１％。國企指數報１０２１５，升６２點或升０﹒６２％

。恆生科技指數報７０１０，跌１１９點或跌１﹒６７％。

Ａ股反彈乏力，上證綜指報３３１９，跌２１點或跌０﹒６３％，深成指數報１３３０８，

跌１５７點或跌１﹒１７％。



＊中美本周六視像會談，英國或加大放水力度＊



中美雙方將於周六（１５日）舉行視像會議檢討首階段貿易協議的落實進度。美國總統特朗

普指，因為中國在疫情期間對美國的所作所為而不考慮展開次輪貿易談判，亦已有一段時間未有

與中國國家主席習近平通話。不過，美國白宮經濟顧問庫德洛指，中國在履行首階段貿易協議的

進展仍然良好，不會廢除協議。

外電引述消息指，中國據稱計劃將ＴｉｋＴｏｋ和微信話題納入本周的貿易會談當中，但未

知這些問題達到甚麼目標。而今次會議亦將討論農產品採購及匯率問題。

美國總統大選正如火如荼，民主黨總統參選人拜登宣布夥拍加州國會參議員賀錦麗參選，後

者可能成為首位非洲裔女性擔任美國副總統職位。但遭有「新債王」之稱的Ｄｏｕｂｌｅ

Ｌｉｎｅ行政總裁岡拉克潑冷水。他認為，賀錦麗個人魅力有些強，而且比較強勢，不是一個好

的選擇，而且目前美國身處惡劣的政治環境，民意調查結果浮動，並未反映特朗普的真實支持率

。他打賭該組合會輸給特朗普。

英國第二季國內生產總值（ＧＤＰ）萎縮２０﹒４％，創下歷史最大跌幅。由於英國ＧＤＰ

已經連續二季呈現萎縮，該國經濟技術性進入衰退。英倫銀行副總裁Ｄａｖｅ Ｒａｍｓｄｅｎ

在周二（１１日）表示，若英國經濟放緩並再次陷入困境，將準備在原先承諾的７４５０億英鎊

之外，採行更多量化寬鬆政策。



＊港股待突破下降軌，短期區間波動＊



港股今日企穩十天線及廿天線，約２４８００點水平，兼重上兩萬五。近日則受重磅股騰訊

拖累，觀望今日業績是否有驚喜，以及本周中美會談會否在近日科技制裁措施有鬆綁，可望紓緩

近期雙方緊張氣氛。惟特朗普選情仍然落後，料會在今次中美會談中繼續打中國牌，故負面消息

出台的機會較大。不過，憧憬歐洲加大放水力度，舊經濟股有望繼續支持大市向上。技術走勢方

面，大市仍未升破自上月初以來的下降軌，難言已經喘定，短期料在百天線約２４３００點至

２５６００點區間波動。（ｙｋ）

