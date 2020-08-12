墨西哥政府與康希諾（６１８５）等企業簽約助新冠肺炎疫苗研究

《經濟通通訊社１２日專訊》墨西哥外長埃布拉德周二（１１日）公布，將協助中國康希諾

生物（０６１８５）、雲南沃森生物技術、美國強生等企業於當地進行新冠肺炎疫苗第三期臨床

測試，並與上述公司簽訂合作諒解備忘錄，預期有關測試於下月至明年１月期間進行，具體細節

由食物與藥品管理局決定。

他又指今次合作是為了確保墨西哥日後有足夠的疫苗供應，並披露康希諾有意在墨西哥設廠

生產疫苗，供應墨西哥與拉丁美洲國家的疫苗。（ａｌ）

