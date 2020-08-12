《台股攻略－馮偉明》台股再跌過百點，失守１２７００點關口

《台股攻略》台股今日（１２日）表現疲弱，今早加權指數低開，加上大型權值股跌多升少

，最終指數收１２６７０點，跌１０９點，成交金額為新台幣２１５９億元。

大型權值股台積電表現偏弱，股價持續向下整固，收新台幣４１９元，跌新台幣１０元。聯

發科股價同樣向下修正，收新台幣６８０元，跌新台幣１３元。聯電今日重挫，收新台幣

２３﹒９５元，跌新台幣１﹒０５元，失守新台幣２４元。大立光於前收市價附近徘徊，微升新

台幣１５元，收新台幣３，９００元。鴻海雖然升２％，走勢強勁，但對大市幫助不大，收新台

幣８１﹒４０元，升新台幣１﹒６０元。俄羅斯宣布其研發之新冠肺炎疫苗已註冊，刺激生物科

技股反彈。「天國一輝」全面漲停，合一股價大升接近１０％，收新台幣２７８﹒５０元漲停板

價，而景岳及亞諾法亦收紅盤。

資金持續流入台股市場，輪流炒作不同版塊股份，大市進入整固階段，預料１２５００關口

有較大支持。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

