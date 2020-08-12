美股道期反彈，港股午後倒升逾２００點報２５１３３，重返兩萬五

《經濟通通訊社１２日專訊》隔晚美股全線低收，港股低開後反覆偏軟。午後美股道指期貨

升幅擴大，現報２７７８９點，升１７５點或升０﹒６３％，刺激港股轉升。當中舊經濟股繼續

撐市，本地銀行股及地產股升幅擴大，支持港股重上兩萬五，現報２５１３３，升２４２點或升

０﹒９７％，主板成交１０２２﹒６１億元。國企指數報１０１９３，升３９點或升０﹒３９

％。

恆生銀行（０００１１）走高４﹒２５％，報１２５﹒１元；匯豐控股（００００５）升

３﹒９６％，報３５﹒４５元，為最大升幅的兩隻藍籌。長實（０１１１３）亦漲３﹒７４％，

報４３元。

重磅股方面，騰訊（００７００）今日收市後放榜，現走高１﹒５６％，報５２１﹒５元；

港交所（００３８８）跌幅收窄至１﹒８２％，報３６７﹒２元；友邦保險（０１２９９）升

２﹒０６％，報７４﹒１５元；中國移動（００９４１）揚０﹒５３％，報５７﹒０５元；建設

銀行（００９３９）漲０﹒１７％，報５﹒８１元。

Ａ股方面，上證綜合指數報３３０４，跌３５點或跌１﹒０６％，成交４０７３﹒８９億元

人民幣。深證成份指數報１３２３２，跌２３４點或跌１﹒７４％，成交５１１２﹒７３億元人

民幣。



表列十大升跌幅藍籌表現：



股份（編號） 現價 變幅

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恆生銀行（０００１１） １２５﹒１０元 升４﹒２５％

匯豐控股（００００５） ３５﹒４５元 升３﹒９６％

長實集團（０１１１３） ４３﹒００元 升３﹒７４％

中銀香港（０２３８８） ２２﹒４５元 升２﹒９８％

太古Ａ （０００１９） ４０﹒８０元 升２﹒９０％



石藥集團（０１０９３） １５﹒４２元 跌２﹒０３％

中生製藥（０１１７７） ９﹒１８元 跌２﹒３４％

創科實業（００６６９） ８４﹒２０元 跌２﹒９４％

瑞聲科技（０２０１８） ５６﹒１０元 跌３﹒９４％

萬洲國際（００２８８） ６﹒７２元 跌６﹒９３％

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（ｙｋ）

