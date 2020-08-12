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12/08/2020 14:22

美股道期反彈，港股午後倒升逾２００點報２５１３３，重返兩萬五

　　《經濟通通訊社１２日專訊》隔晚美股全線低收，港股低開後反覆偏軟。午後美股道指期貨
升幅擴大，現報２７７８９點，升１７５點或升０﹒６３％，刺激港股轉升。當中舊經濟股繼續
撐市，本地銀行股及地產股升幅擴大，支持港股重上兩萬五，現報２５１３３，升２４２點或升
０﹒９７％，主板成交１０２２﹒６１億元。國企指數報１０１９３，升３９點或升０﹒３９
％。　　
　　恆生銀行（０００１１）走高４﹒２５％，報１２５﹒１元；匯豐控股（００００５）升
３﹒９６％，報３５﹒４５元，為最大升幅的兩隻藍籌。長實（０１１１３）亦漲３﹒７４％，
報４３元。
　　重磅股方面，騰訊（００７００）今日收市後放榜，現走高１﹒５６％，報５２１﹒５元；
港交所（００３８８）跌幅收窄至１﹒８２％，報３６７﹒２元；友邦保險（０１２９９）升
２﹒０６％，報７４﹒１５元；中國移動（００９４１）揚０﹒５３％，報５７﹒０５元；建設
銀行（００９３９）漲０﹒１７％，報５﹒８１元。
　　Ａ股方面，上證綜合指數報３３０４，跌３５點或跌１﹒０６％，成交４０７３﹒８９億元
人民幣。深證成份指數報１３２３２，跌２３４點或跌１﹒７４％，成交５１１２﹒７３億元人
民幣。
　
　　表列十大升跌幅藍籌表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆生銀行（０００１１）　　１２５﹒１０元　　　升４﹒２５％
　　匯豐控股（００００５）　　　３５﹒４５元　　　升３﹒９６％
　　長實集團（０１１１３）　　　４３﹒００元　　　升３﹒７４％
　　中銀香港（０２３８８）　　　２２﹒４５元　　　升２﹒９８％
　　太古Ａ　（０００１９）　　　４０﹒８０元　　　升２﹒９０％
　　
　　石藥集團（０１０９３）　　　１５﹒４２元　　　跌２﹒０３％
　　中生製藥（０１１７７）　　　　９﹒１８元　　　跌２﹒３４％
　　創科實業（００６６９）　　　８４﹒２０元　　　跌２﹒９４％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　５６﹒１０元　　　跌３﹒９４％
　　萬洲國際（００２８８）　　　　６﹒７２元　　　跌６﹒９３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｙｋ）

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