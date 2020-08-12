《古臣周記－古臣》花旗國終於向微信出手，鵝系股邊隻最受累？

《古臣周記》上個星期花旗國侵侵突然出手，簽署行政命令將於４５日後禁止任何美企或個

人同ＴｉｋＴｏｋ嘅母公司字節跳動或微信控股股東ＱＱ（００７００）進行交易。結果消息當

日ＱＱ拖住香江魚缸齊急跌，連其他鵝系股（騰訊系股）都難以脫身。ＱＱ就話仲研究緊禁令對

業務嘅影響，所以阿臣喺度就先同大家講一下有邊幾隻鵝系股，當中邊又可能最受影響。



＊恆生科指股三分一屬鵝系＊



ＱＱ作為投資大戶相信已經係「孖屐」都熟知嘅事，佢投資嘅公司可以數以萬計，所以阿臣

喺度就只講比較出名嘅。而更有趣的是，近日熱話嘅「港版納指」恆生科技指數一度被「孖屐」

稱為又一「騰指」，因為喺科指３０隻股份入面，佔三分之一都係鵝系股！除了ＱＱ之外，包括

美團（０３６９０）、閱文（００７７２）、微盟（０２０１３）、同程藝龍（００７８０）、

新東方在線（０１７９７）、貓眼娛樂（０１８９６）、恆騰網絡（００１３６）及易鑫集團（

０２８５８），當中閱文係ＱＱ持股最多嘅股份佔近５７巴仙。但要留意嘅係，呢幾隻股雖然都

係鵝系股，但佢哋唔一定都同微信有業務來往，阿臣翻查資料，發現同微信關係匪淺嘅鵝系股就

有微盟、同程藝龍及閱文，呢幾隻股都需要喺神州依個有成１０億流量嘅社交軟件微信上面吸納

新嘅新用戶或業務。



＊微信閱讀為閱文帶來中高消費群＊



跟據閱文今年中期成績單，總收入３２﹒６億人仔，當中在線業務收入２４﹒９５億人仔，

佔總收入嘅７６巴仙。喺在線業務入面，有３﹒２４億人仔係來自ＱＱ旗下產品，例如「ＱＱ瀏

覽器」及「微信讀書」等。成績單入面就有話自有平台產品及自營渠道的平均月活躍用戶有２﹒

３３４億人，其中ＱＱ產品自營渠道的月活躍用戶有９９２０萬人，不過較上年嘅１﹒０１５億

人同比減少２﹒３巴仙。雖然如此，主打「社交＋閱讀」嘅微信閱讀卻可以為閱文帶來更多中高

及中等消費用戶，能大大提升付費比率。機構數據顯示，微信閱讀下載量長居閱讀類ＡＰＰ前五

，其目標用戶係超一線及一線城市嘅人群，目前中高及中等消費群體佔總用戶近七成。另一方面

，微信閱讀帶來嘅新用戶黏性也會較大，調查指近六成人會因朋友推薦來選擇書籍，微信關係網

就為此帶來支持。不過，從整體睇，目前ＱＱ旗下產品為閱文帶來嘅收入佔比不算重，而且近年

都有持續下滑，相信禁令唔會造成太大影響。



＊同程六成半活躍用戶來自微信＊



ＱＱ持股近兩成三嘅同程藝龍，就好依賴ＱＱ旗下平台ＡＰＰ。喺當年同程藝龍嘅招股書就

話，佢喺２０２１年７月３１日之前擁有微信與ＱＱ移動支付界面「錢包」內嘅「火車票機票」

及「酒店」入口的獨家運營權。同程藝龍首席營銷官曾講過，同程藝龍過份依賴ＱＱ係佢地優勢

，雙方相互成就，同程藝龍能彌補ＱＱ喺旅遊產業短板，因此ＱＱ會審慎考慮換服務商嘅問題。

喺上年第三季成績單入面，同程藝龍都提到微信支付入口及小程序下拉列表嘅平均月活躍用戶近

１﹒２５億，佔公司來自ＱＱ旗下平台平均月活躍用戶總數嘅六成半。由此可見微信就係同程藝

龍最重要嘅引流口，所以一旦呢個引流口有咩意外，對同程藝龍嘅影響係不能忽視的。而且與同

行對比同程藝龍自身嘅競爭力還係比較弱的，２０１９年神州在線旅遊（ＯＴＡ）「孖屐」份額

攜程系先發壟斷佔超五成，阿里系飛豬佔兩成，同程藝龍佔不足一成半，但後發美團（０３６９

０）都佔６巴仙。



＊微信小程序第一供應商微盟＊



微盟可以話係呢三隻股入面ＱＱ持股量最少的，僅佔８﹒０８巴仙。不過，佢主營業務可以

話係同微信息息相關了。其核心業務係經營軟件即服務（ＳａａＳ）產品，可以利用小程序及公

眾號為中小企業喺微信建立電商渠道，而佢嘅另一項業務精準營銷，就係幫客戶喺微信朋友圈展

示廣告等社交營銷方案。據微盟嘅上市文件，佢喺微信上最大的中小企第三方服務供應商，份額

達一成半。因為疫情關係微盟ＳａａＳ業務獲得大量嘅客戶，微盟為客戶構建嘅電商雲較淘寶、

美團嘅為代表中心化平台，更能直接觸達用戶，不受平台干預流量分配，而且可以有自己私域流

量，降低了運營成本。不過，同同程藝龍一樣，微盟都一樣過份依賴ＱＱ。２０１９年年報顯示

，ＱＱ係佢單一最大客戶，交易額佔集團總收益超兩成二，同時都係單一最大供貨商，交易額佔

集團總採購額近八成三。加上，之前發生嘅「刪庫事件」已經令「孖屐」對依間公司產生懷疑，

畢竟數據安全對一間提供雲服務嘅公司有幾重要不言而喻。



＊１２銀沽出微盟賺近萬五元＊



上個禮拜阿臣就話微盟自買入至今都有唔錯升幅，打算到１２銀先行獲利。加上近日花旗國

對微信嘅打壓，雖然到目前為止都仲未出命令細則，但估計短期鵝系股都會有一定調整，特別係

咁依賴微信嘅微盟。所以阿臣喺１２銀全數沽微盟，淨賺１４７６９銀。



表列截至８月１２日阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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港股：

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ １０股 １０９７﹒００ １３７６﹒００ １３７６０

平安好醫生 ２００股 ５２﹒９０ １１６﹒３０ ２３２６０

阿里巴巴 ２００股 ２１０﹒５０ ２４１﹒２０ ４８２４０

三一國際 ２０００股 ４﹒１１ ３﹒９７ ７９４０

港交所 １００股 ２６４﹒５０ ３６４﹒００ ３６４００



沽出：

微盟集團 ２０００股 ４﹒５５ １２﹒００ ２４０００

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股票市值 ： １２９６００元

剩餘現金 ： １００３２３元

組合淨值 ： ２２９９２３元

組合本月收益表現： － １﹒４％（截至上月底止組合淨值：２３３０７４元）

組合累計收益表現： ＋１１９﹒０％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日１１：１５ａｍ

