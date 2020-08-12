《談國論企－黎偉成》居民短中期貸飆升顯內需改善

《談國論企》中國的以商業銀行為主的金融機構的人民幣貸款淨增額度，於２０２０年７月

份同比即使有所回落，惟上半年同比大幅增長使下半年伊始略見回落，更重要的是住宅的短、中

長期貸款貸款均見飆升，企（事）業單位的貸款減幅亦比去年同期收窄，顯示成功控疫所作的復

工復產復商復市使經濟回穩，特別是居民在保就業和增收入的政策促內需。相信中國的國民經濟

於下半年會回復穩中有進的發展良佳態勢。



＊居民消費及置業意欲似開始再轉強＊



來自中國人民銀行的最新金融統計資料，金融機構的人民幣貸款淨增額度於２０２０年７月

份達９９２７億元（見表一），同比無疑少增６３１億元或６﹒３５％，惟此與２０１９年同期

所減的２６﹒９％少減２０﹒５５個百分點，於傳統貸款淡季之況底下，算是相當不錯的表現；

尤其是上半年達１２﹒０９萬億元（見表二）同比增長２５％，下半年伊始適當控貸，明智。

最惹人注目的是金融機構對（乙）住戶的貸款，於２０２０年７月份有十分明顯的提升：累

計淨增７５７８億元（見表三．下同）不僅同比大幅增長４８﹒２３％，更較２０１９年同期

５１１２億元要減１９﹒４２％的表現大有改善，而上半年累計３﹒５６萬億元同比尚減

５﹒３１％，其中伸算二季度實際同比增１３﹒８６％，而一季度累計淨增１﹒２１萬億元大減

２４﹒４８％。

尤其是住戶的（Ｉ）短期貸款於２０２０年７月淨增１５１０億元，同比飆升１﹒１７倍，

扭轉上半年淨增７５５２億元同比減少２４﹒４８％之況，該是受惠於（ｉ）全國許許多多省市

、鄉鎮的逐步有序的解除‘封關’的刺激；而（ｉｉ）政府在挺企業、保就業、惠人民等許許多

多的良性政策和措施支持底下，居民的消費能力和需求在控疫取得成效的基礎有十分強烈的釋放

，是必然而然之事。

和（ＩＩ）中長期貸款，於２０２０年７月份達６０６７億元，同比增加３７﹒３５％，扭

轉２０１９年同期４４１７億元所減的３﹒４８％之況，表現當然優於上半年累計達２﹒８萬億

元的同比增長５％，似顯肺疫受控後使居民住戶買樓置業的貸款需求有所提升。

再看（甲）企（事）業單位（下稱「企業」）貸款，特別是（一）中長期貸款，於２０２０

年７月份淨增２６４５億元同比即使減少１１％，但比上年同期所減的５４﹒２６％少減４３個

百分點，而這是在上半年累計淨增４﹒８６萬億元同比增長３９﹒６％，和扭轉上年同期跌

６﹒４６％之況，於緊接著的一個月的下半年伊始稍告放緩，同樣是貸款淡季中的相對較好的表

現。此亦可見企業在復工復產幾個月對以固投為主的中長期資金，有十分強烈需求，因製造業採

購經理指數ＰＭＩ的出口和進口新訂單於２０２０年７月大幅回升，使新訂單、生產持續擴張，

顯示復工復產復商復市之態明甚，料促穩企業、保就業和增收促消費的政策，挺經濟基本回復穩

中有進發展。



＊企業中長期貸款仍殷短期頭寸充裕＊



政府的抗疫取得良性的成效，特別是在幾乎全面復工復產後未有爆發新一輪的擴散，使企業

及居民對中國的經濟前景投以信心，屬良性的現象。

企業的（二）短期貸款，淨減額度於２０２０年７月份達２４２１億元同比多減

１０﹒２９％，和（三）票據融資淨減２７０億元，因企在上半年取得可觀的頭寸，也就暫時不

用再增。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表一：金融機構人民幣貸款變化（同比增╱減）



淨貸款額度 同比增減 累計額度 同比增減

（億元） （％） （億元） （％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

７月２０２０ ９９２７ － ６﹒４０ １３﹒０２萬 ２１﹒３１

６月２０２０ １﹒８１萬 ＋ ９﹒００ １２﹒０９萬 ２５﹒０２

５月２０２０ １﹒４８萬 ＋２９﹒８０ １０﹒２８萬 ２８﹒３０

４月２０２０ １﹒７０萬 ＋６６﹒６６ ８﹒８０萬 ２８﹒８０

３月２０２０ ２﹒８５萬 ＋６８﹒６３ ７﹒１０萬 ２２﹒２０

２月２０２０ ９０５７ ＋２﹒３０ ４﹒２４萬 ３﹒２０

１月２０２０ ３﹒３４萬 ＋３﹒４０ ３﹒３４萬 ３﹒４０

１２月２０１９ １﹒１４萬 ＋５﹒６０ １６﹒８１萬 ４﹒００

１１月２０１９ １﹒３９萬 ＋１１﹒２０ １５﹒６０萬 ３﹒９０

１０月２０１９ ６６１３ －５﹒２０ １４﹒２８萬 ３﹒２０

９月２０１９ １﹒６９萬 ＋２２﹒３０ １３﹒６２萬 ３﹒７０

８月２０１９ １﹒２１萬 －５﹒４７ １１﹒９３萬 １﹒７０

７月２０１９ １﹒０６萬 －２６﹒９０ １０﹒７３萬 ２﹒３９

６月２０１９ １﹒６６萬 －１﹒９０ ９﹒６７萬 ７﹒１０

５月２０１９ １﹒１８萬 ２﹒７５ ８﹒０１萬 １１﹒４１

４月２０１９ １﹒０２萬 －１３﹒５６ ６﹒８３萬 １３﹒０８

１２月２０１８ １﹒０８萬 ８４﹒８０ １６﹒１７萬 １９﹒５１

１２月２０１７ ５８４４ －４３﹒８０ １３﹒５３萬 ６﹒９０

１２月２０１６ １﹒０４萬 ７３﹒９７ １２﹒６５萬 ７﹒９０

１２月２０１５ ５９７８ １１﹒７２萬 １８﹒２６

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表二：人民幣貸款季度累計統計（億元）



２０２０年 ２０１９年

（萬） （％） （萬） （％）

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四季度 ３﹒１９ －２﹒５０

三季度 ３﹒９６ －９﹒６０

二季度 ４﹒９９ ＋２９﹒３０ ３﹒８６ －７﹒５０

一季度 ７﹒１０ ＋２２﹒２０ ５﹒８１ １９﹒５５

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表三：金融機構人民幣貸款淨增長結構（億元計，同比增╱減）



２０２０年７月 ２０１９年７月

（％） （％）

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住戶貸款 增７８７５ ＋４８﹒２３ 增５１１２ －１９﹒４２

短期－－ 增１５１０ ＋１﹒１７倍 增 ６９５ －６０﹒７０

中長期－－ 增６０６７ ＋３７﹒３５ 增４４１７ －３﹒４８

企（事）業單位 增２６２４ －１１﹒００ 增２９７４ －５４﹒２６

短期－－ 減２４２１ ＋１０﹒２９ 減２１９５ ＋１﹒１２倍

中長期－－ 增５９６８ ＋６２﹒２０ 增３６７８ ＋５﹒５４

票據融資－－ 減１０２１ － 增１２８４ －４６﹒２４

非銀行業金融機構 減２７０ － 增２３２８ ＋４７﹒１４

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資料來源：中國人民銀行

資料整理：黎偉成



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