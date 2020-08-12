《異動股》華虹半導體（１３４７）瀉逾一成，中期純利急挫近六成

《經濟通通訊社１２日專訊》華虹半導體（０１３４７）現價跌１０﹒２４％，報２９﹒８

元；成交約１８２萬股，涉資５４６２萬元。該股開市甫失守廿天線（３１﹒７８２元），盤中

低見２９元。

華虹半導體公布，截至今年６月３０日止六個月，母公司擁有人應佔期內溢利為３８１４萬

美元，按年跌５８％，按季下跌１２﹒２％；每股溢利０﹒０３美元，不派中期息。期內，銷售

收入為４﹒２８億美元，按年減少５％，毛利率由３１﹒６％下降８個百分點至２３﹒６％。

現時，恆生指數報２４８８１，跌９點或跌０﹒０４％，主板成交３８﹒９８億元。國企指

數報１０１２８，跌２５點或跌０﹒２５％。

上證綜合指數報３３３２，跌７點或跌０﹒２３％，成交１６６﹒１７億元人民幣。

深證成份指數報１３４５７，跌９點或跌０﹒０７％，成交２２６﹒７３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中電華大科技（０００８５） ０﹒９６０元 跌 ２﹒０４％

ＡＳＭ太平洋（００５２２） ９１﹒６００元 跌 ０﹒８１％

瑞鑫國際集團（００７２４） ０﹒０５０元 無升跌

中芯國際 （００９８１） ２７﹒５５０元 跌 ０﹒５４％

華虹半導體 （０１３４７） ２９﹒８００元 跌１０﹒２４％

上海復旦 （０１３８５） １５﹒２６０元 無升跌

腦洞科技 （０２２０３） ０﹒３１５元 無升跌

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（ｙｋ）

