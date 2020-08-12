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即市新聞

12/08/2020 09:33

《異動股》華虹半導體（１３４７）瀉逾一成，中期純利急挫近六成

　　《經濟通通訊社１２日專訊》華虹半導體（０１３４７）現價跌１０﹒２４％，報２９﹒８
元；成交約１８２萬股，涉資５４６２萬元。該股開市甫失守廿天線（３１﹒７８２元），盤中
低見２９元。
　　華虹半導體公布，截至今年６月３０日止六個月，母公司擁有人應佔期內溢利為３８１４萬
美元，按年跌５８％，按季下跌１２﹒２％；每股溢利０﹒０３美元，不派中期息。期內，銷售
收入為４﹒２８億美元，按年減少５％，毛利率由３１﹒６％下降８個百分點至２３﹒６％。
　　現時，恆生指數報２４８８１，跌９點或跌０﹒０４％，主板成交３８﹒９８億元。國企指
數報１０１２８，跌２５點或跌０﹒２５％。
　　上證綜合指數報３３３２，跌７點或跌０﹒２３％，成交１６６﹒１７億元人民幣。
　　深證成份指數報１３４５７，跌９點或跌０﹒０７％，成交２２６﹒７３億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中電華大科技（０００８５）　　　０﹒９６０元　　　跌　２﹒０４％
　　ＡＳＭ太平洋（００５２２）　　９１﹒６００元　　　跌　０﹒８１％
　　瑞鑫國際集團（００７２４）　　　０﹒０５０元　　　無升跌
　　中芯國際　　（００９８１）　　２７﹒５５０元　　　跌　０﹒５４％
　　華虹半導體　（０１３４７）　　２９﹒８００元　　　跌１０﹒２４％
　　上海復旦　　（０１３８５）　　１５﹒２６０元　　　無升跌
　　腦洞科技　　（０２２０３）　　　０﹒３１５元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｙｋ）

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