《異動股》華虹半導體（１３４７）瀉逾一成，中期純利急挫近六成

《經濟通通訊社１２日專訊》華虹半導體（０１３４７）現價跌１０﹒２４％，報２９﹒８
元；成交約１８２萬股，涉資５４６２萬元。該股開市甫失守廿天線（３１﹒７８２元），盤中
低見２９元。
華虹半導體公布，截至今年６月３０日止六個月，母公司擁有人應佔期內溢利為３８１４萬
美元，按年跌５８％，按季下跌１２﹒２％；每股溢利０﹒０３美元，不派中期息。期內，銷售
收入為４﹒２８億美元，按年減少５％，毛利率由３１﹒６％下降８個百分點至２３﹒６％。
現時，恆生指數報２４８８１，跌９點或跌０﹒０４％，主板成交３８﹒９８億元。國企指
數報１０１２８，跌２５點或跌０﹒２５％。
上證綜合指數報３３３２，跌７點或跌０﹒２３％，成交１６６﹒１７億元人民幣。
深證成份指數報１３４５７，跌９點或跌０﹒０７％，成交２２６﹒７３億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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中電華大科技（０００８５） ０﹒９６０元 跌 ２﹒０４％
ＡＳＭ太平洋（００５２２） ９１﹒６００元 跌 ０﹒８１％
瑞鑫國際集團（００７２４） ０﹒０５０元 無升跌
中芯國際 （００９８１） ２７﹒５５０元 跌 ０﹒５４％
華虹半導體 （０１３４７） ２９﹒８００元 跌１０﹒２４％
上海復旦 （０１３８５） １５﹒２６０元 無升跌
腦洞科技 （０２２０３） ０﹒３１５元 無升跌
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（ｙｋ）
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