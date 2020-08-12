《異動股》科指股普遍下挫，美團挫近７％，恒騰、金蝶跌逾半成

《經濟通通訊社１２日專訊》美團點評（０３６９０）現價跌６﹒５％，報２０４﹒２元；

成交約１１５１萬股，涉資２３﹒９５億元。

隔晚美股科技股普遍下挫，有華爾街分析師指納指跌勢快將開始，最差有１０％跌幅。本港

科指類股份一同下挫，恆騰網絡（００１３６）跌５﹒４９％，報０﹒２４１元；金蝶國際（０

０２６８）跌５﹒０１％，報１９﹒９元。

恆生科技指數線報６８３９點，跌２９０或４％。恆生指數報２４７２７點，跌１６３點或

跌０﹒６６％，主板成交４１７﹒０８億元。國企指數報１００５１點，跌１０２點或跌１﹒０

１％。

上證綜合指數報３２９１點，跌４８點或跌１﹒４６％，成交１９１９﹒９２億元人民幣。

深證成份指數報１３１６６點，跌２９９點或跌２﹒２２％，成交２４２１﹒４８億元人民

幣。



部分科指類股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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美團點評（０３６９０） ２０４﹒２０元 跌６﹒５０％

恆騰網絡（００１３６） ０﹒２４１元 跌５﹒４９％

阿里健康（００２４１） １８﹒９６元 跌４﹒４４％

金蝶國際（００２６８） １９﹒９０元 跌５﹒０１％

ＡＳＭ太平洋（００５２２） ８８﹒７０元 跌３﹒９５％

騰訊控股（００７００） ５０７﹒００元 跌１﹒２７％

小米集團（０１８１０） １４﹒５８元 跌２﹒９３％

阿里巴巴（０９９８８） ２３９﹒４０元 跌１﹒８９％

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（ｕｌ）

