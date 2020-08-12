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12/08/2020 10:19

《異動股》科指股普遍下挫，美團挫近７％，恒騰、金蝶跌逾半成

　　《經濟通通訊社１２日專訊》美團點評（０３６９０）現價跌６﹒５％，報２０４﹒２元；
成交約１１５１萬股，涉資２３﹒９５億元。
　　隔晚美股科技股普遍下挫，有華爾街分析師指納指跌勢快將開始，最差有１０％跌幅。本港
科指類股份一同下挫，恆騰網絡（００１３６）跌５﹒４９％，報０﹒２４１元；金蝶國際（０
０２６８）跌５﹒０１％，報１９﹒９元。
　　恆生科技指數線報６８３９點，跌２９０或４％。恆生指數報２４７２７點，跌１６３點或
跌０﹒６６％，主板成交４１７﹒０８億元。國企指數報１００５１點，跌１０２點或跌１﹒０
１％。
　　上證綜合指數報３２９１點，跌４８點或跌１﹒４６％，成交１９１９﹒９２億元人民幣。
　　深證成份指數報１３１６６點，跌２９９點或跌２﹒２２％，成交２４２１﹒４８億元人民
幣。

　　部分科指類股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團點評（０３６９０）　　２０４﹒２０元　　　跌６﹒５０％
　　恆騰網絡（００１３６）　　　０﹒２４１元　　　跌５﹒４９％
　　阿里健康（００２４１）　　　１８﹒９６元　　　跌４﹒４４％
　　金蝶國際（００２６８）　　　１９﹒９０元　　　跌５﹒０１％
　　ＡＳＭ太平洋（００５２２）　８８﹒７０元　　　跌３﹒９５％
　　騰訊控股（００７００）　　５０７﹒００元　　　跌１﹒２７％
　　小米集團（０１８１０）　　　１４﹒５８元　　　跌２﹒９３％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　２３９﹒４０元　　　跌１﹒８９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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